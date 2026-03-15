Super Rugby. 5-й тур. «Блюз» сыграют с «Моана Пасифика» и другие матчи

13 марта

Харрикейнс (Новая Зеландия) – Вестерн Форс (Австралия) – 31:23 (5:8)

14 марта

Фиджиан Друа (Фиджи) – Брамбис (Австралия) – 42:27 (20:12)

Крусейдерс (Новая Зеландия) – Хайлендерс (Новая Зеландия) – 29:18 (12:15)

Редс (Австралия) – Уоротас (Австралия) – 26:17 (7:7)

15 марта

Блюз (Новая Зеландия) – Моана Пасифика (Новая Зеландия) – 5.35

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Харрикейнс – 15 очков (4 игры), Брамбис – 15 (5), Чифс – 13 (4), Редс – 13 (4), Блюз – 10 (4), Уоротас – 10 (4), Хайлендерс – 9 (5), Крусейдерс – 9 (5), Фиджиан Друа – 8 (4), Вестерн Форс – 4 (5), Моана Пасифика – 4 (4).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Как же резко поплохело Крусейдерс в этом сезоне. Понятно, что без Кристи и пары основных замков тяжело давать такую же интенсивность прессинга, но проблемы команды намного шире - проседают вообще во всех аспектах игры. Не будь сегодня Джордана, отлетели бы точно. Пока очень похоже на первый сезон Роба Пенни, но там хоть к концу чемпионата на свой уровень вышли, сейчас вообще прогресса нет, сегодня смотрелись не лучше, чем неделю назад против Блюз.
