  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Четырехкратный чемпион России по регби Гарбузов стал тренером по нападающим в «Славе»
0

Четырехкратный чемпион России по регби Гарбузов стал тренером по нападающим в «Славе»

Четырехкратный чемпион России по регби Гарбузов стал тренером в «Славе».

Четырехкратный чемпион России по регби Андрей Гарбузов стал тренером по нападающим в «Славе».

Андрей Гарбузов играл за «Красный Яр» с 2000 по 2019 год, где был капитаном. В составе «Яра» Гарбузов стал четырехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, обладателем Суперкубка России. Член Зала Славы российского регби. Также в своей карьере выступал за «ВВА-Подмосковье», «Химик» и ЦСКА. В начале 2023 года объявил о завершении карьеры.

С января 2023 по февраль 2026 года работал в ЦСКА играющим тренером по нападающим, после чего перешел на работу в академию армейцев.

Провел за сборную России 100 матчей, набрал 55 очков, войдя в клуб «Центурионов». Участник Кубка мира по регби 2011 и 2019 годов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ФРР
logoЦСКА
logoЧемпионат России по регби
Андрей Гарбузов
logoСлава
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
