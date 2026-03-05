Кушнарев об открытии сезона на «ВТБ Арене»: «Это новый уровень для чемпионата России»

Кушнарев: открытие сезона на «ВТБ Арене» – новый уровень для чемпионата России.

Тренер московского «Динамо» Юрий Кушнарев поделился ожиданиями от первого матча сезона в рамках чемпионата России по регби, который пройдет на «ВТБ Арене» в Москве.

1 мая «Динамо» сыграет с «Локомотивом ».

«Открытие чемпионата России по регби на таком стадионе – это настоящий праздник. Праздник для всех любителей московского регби, не только для болельщиков «Динамо ». Мы постараемся собрать как можно больше зрителей – хочется, чтобы это стал по-настоящему майский праздник спорта.

Это пятница, и семьи, болельщики с детьми смогут прийти и насладиться замечательной атмосферой на «ВТБ Арене»

Уверен, что игроки и «Динамо», и «Локомотива» выйдут на поле с особыми чувствами. Это новый уровень для чемпионата России. Мы стремимся соответствовать этому уровню и хотим проводить как можно больше знаковых матчей на таком прекрасном стадионе.

Играя на таких аренах, игроки показывают свой максимум: они особенно мотивированы, выкладываются полностью и демонстрируют самое красивое регби для наших болельщиков.

Надеюсь, это станет доброй и знаковой традицией для московских любителей регби – планировать выходные и наслаждаться любимым видом спорта на лучшей арене Москвы», – рассказал Кушнарев.

