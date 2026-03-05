Суперкубок России по регби пройдет 25 апреля на новом стадионе в Монино.

Матч за Суперкубок России по регби между «Стрелой-Ак Барс» и «Динамо » пройдет на новом стадионе в Монино.

Новый стадион «ВВА-Подмосковья» примет игру между чемпионом и обладателем кубка страны, а также серебряным призером прошлого сезона. Матч запланирован на 25 апреля. Эта игра станет первой на новом стадионе.

Современная спортивная арена оборудована игровым полем размером 71,5 на 128,5 метров с естественным газоном и системой подогрева. Стадион включает четыре трибуны общей вместимостью порядка 7,5 тысяч зрителей и предназначен для тренировок спортсменов, а также региональных, федеральных и международных соревнований высокого уровня. Стадион расположен на Новинском шоссе.