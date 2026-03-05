8

Суперкубок России по регби пройдет 25 апреля на новом стадионе в Монино

Новый стадион «ВВА-Подмосковья» примет игру между чемпионом и обладателем кубка страны, а также серебряным призером прошлого сезона. Матч запланирован на 25 апреля. Эта игра станет первой на новом стадионе.

Современная спортивная арена оборудована игровым полем размером 71,5 на 128,5 метров с естественным газоном и системой подогрева. Стадион включает четыре трибуны общей вместимостью порядка 7,5 тысяч зрителей и предназначен для тренировок спортсменов, а также региональных, федеральных и международных соревнований высокого уровня. Стадион расположен на Новинском шоссе.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
Здорово! Надеюсь, что конструкции трибун, столько лет простоявшие в чистом поле, не потребуют скорого ремонта.
после расконсервирования в 2018 повреждения были небольшими, всё починили
Специально рассчитано. Болельщиков трёх команд соберут. Москвичи и казанцы приедут, ну и местные болельщики тоже придут посмотреть на открытие их стадиона. Будет биток.
Не верю я в биток, москвичи и казанцы конечно будут но не в количестве чтобы обеспечить полную заполняемость. Местные последнее время на своих то приходят по 2,5 человека на матч. Вот если сделать день открытых дверей, да привлечь "пионэров" из детско-юношеских секций Москвы и МО, бюджетники на открытие тоже не плохо бы было ...
А так мой прогноз: тысяча ну максимум 1,5. Буду рад если ошибусь в большую сторону_)
зависит от того будет пиво или нет )
