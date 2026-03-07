Super Rugby. 4-й тур. «Блюз» обыграли «Крусейдерс», «Брамбис» уступили «Редс», другие результаты
«Брамбис» уступили «Редс» в четвертом туре Super Rugby.
6 и 7 марта прошли матчи четвертого тура Super Rugby.
Super Rugby
4-й тур
6 марта
Чифс (Новая Зеландия) – Моана Пасифика (Новая Зеландия) – 57:24 (31:14)
Уоротас (Австралия) – Харрикейнс (Новая Зеландия) – 19:59 (12:17)
7 марта
Хайлендерс (Новая Зеландия) – Вестерн Форс (Австралия) – 39:31 (17:21)
Блюз (Новая Зеландия) – Крусейдерс (Новая Зеландия) – 29:13 (19:13)
Брамбис (Австралия) – Редс (Австралия) – 31:34 (19:20)
Турнирное положение: Брамбис – 15 очков (4 матча), Чифс – 13 (4), Харрикейнс – 11 (3), Блюз – 10 (4), Уоротас – 10 (3), Хайлендерс – 9 (4), Редс – 9 (3), Крусейдерс – 5 (4), Фиджиан Друа – 4 (3), Вестерн Форс – 4 (4), Моана Пасифика – 4 (4).
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
ПС. И в отсутствие Джордана вдруг оказывается, что скамейка-то у Крестоносцев слабая. Рейхана-Кемара на 10/15 - это вообще не уровень, к сожалению