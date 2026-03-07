  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Super Rugby. 4-й тур. «Блюз» обыграли «Крусейдерс», «Брамбис» уступили «Редс», другие результаты
4

«Брамбис» уступили «Редс» в четвертом туре Super Rugby.

6 и 7 марта прошли матчи четвертого тура Super Rugby.

Super Rugby

4-й тур

6 марта

Чифс (Новая Зеландия) – Моана Пасифика (Новая Зеландия) – 57:24 (31:14)

Уоротас (Австралия) – Харрикейнс (Новая Зеландия) – 19:59 (12:17)

7 марта

Хайлендерс (Новая Зеландия) – Вестерн Форс (Австралия) – 39:31 (17:21)

Блюз (Новая Зеландия) – Крусейдерс (Новая Зеландия) – 29:13 (19:13)

Брамбис (Австралия) – Редс (Австралия) – 31:34 (19:20)

Турнирное положение: Брамбис – 15 очков (4 матча), Чифс – 13 (4), Харрикейнс – 11 (3), Блюз – 10 (4), Уоротас – 10 (3), Хайлендерс – 9 (4), Редс – 9 (3), Крусейдерс – 5 (4), Фиджиан Друа – 4 (3), Вестерн Форс – 4 (4), Моана Пасифика – 4 (4).

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Блюз и Редс - синие и красные
Игра Крусейдерс в коридорах - это просто невообразимый кошмар. С такой "эффективностью" какие вообще перспективы против сильных соперников?
ПС. И в отсутствие Джордана вдруг оказывается, что скамейка-то у Крестоносцев слабая. Рейхана-Кемара на 10/15 - это вообще не уровень, к сожалению
Вот и все. Заноси Фаингаануку под ворота - была бы концовка. В итоге наошибались и слили все подходы. Беспросветный матч какой-то, Сейдерс на заслуженном месте пока. Никак не ожидал такого перед началом сезона.
Красные Коалы супер!
