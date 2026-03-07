Кубок шести наций. 4-й тур. Ирландия обыграла Уэльс, Шотландия одолела Францию, Англия уступила Италии
Ирландия обыграла Уэльс в четвертом туре Кубка шести наций по регби.
6 и 7 марта прошли матчи четвертого тура Кубка шести наций по регби.
4-й тур
6 марта
Дублин, Ирландия
Ирландия – Уэльс – 27:17 (12:10)
7 марта
Эдинбург, Шотландия
Шотландия – Франция – 50:40 (19:14)
Рим, Италия
Италия – Англия – 23:18 (10:12)
Турнирное положение: Франция – 16 очков (4 игры), Шотландия – 16 (4), Ирландия – 14 (4), Италия – 9 (4), Англия – 6 (4), Уэльс – 1 (4).
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Но я думаю, что Франция всё равно выиграет турнир. Против Англии им нужно реабилитироваться и они это сделают.
Ну и надеюсь, что для Италии этот успех станет долгожданным прорывом, а не холостым выстрелом.
Шотландцы безусловно молодцы, но из их состава максимум человека 4 могли бы попасть в заявку Франции. Им вчера позволили играть так, как они любят и умеют, при том что даже Уэльс смог навязать им борьбу. Тренерский штаб должен разбирать игру соперника перед каждым матчем, но он этого не делает (как у французов, так и у англичан), и пытается использовать ту же тактику, которая сработала в прошлый раз против другого соперника.
Самое забавное, что итальянцы сами несколько раз начудили в принятии решений, а обе попытки им сделал Менончелло на индивидуальном мастерстве.)