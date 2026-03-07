  • Спортс
  • Кубок шести наций. 4-й тур. Ирландия обыграла Уэльс, Шотландия одолела Францию, Англия уступила Италии
Кубок шести наций. 4-й тур. Ирландия обыграла Уэльс, Шотландия одолела Францию, Англия уступила Италии

Ирландия обыграла Уэльс в четвертом туре Кубка шести наций по регби.

6 и 7 марта прошли матчи четвертого тура Кубка шести наций по регби.

Кубок шести наций

4-й тур 

6 марта

Дублин, Ирландия

Ирландия – Уэльс – 27:17 (12:10)

7 марта

Эдинбург, Шотландия

Шотландия – Франция – 50:40 (19:14)

Рим, Италия 

Италия – Англия – 23:18 (10:12)

Турнирное положение: Франция – 16 очков (4 игры), Шотландия – 16 (4), Ирландия – 14 (4), Италия – 9 (4), Англия – 6 (4), Уэльс – 1 (4).

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Очень рад за Шотландию, отлично сыграли! Если бы мне кто-то сказал, что французы положат 6 попыток и тем не менее без шансов проиграют, ни за что бы не поверил. У французов проиграли игроки, а не тренер. Дюпон был для своего уроня довольно слаб, карточек нахватали. А вот замены оказались опять неплохими. Бонус заработали. Почему-то опять надо увольнять тренера?! На мой взгляд это принижает заслугу шотландцев. Такой победы у них долго ещё не будет. Против Ирландии я не уверен, что они вообще выиграют. Но попробуют.

Но я думаю, что Франция всё равно выиграет турнир. Против Англии им нужно реабилитироваться и они это сделают.

Ну и надеюсь, что для Италии этот успех станет долгожданным прорывом, а не холостым выстрелом.
Очень рад за Шотландию, отлично сыграли! Если бы мне кто-то сказал, что французы положат 6 попыток и тем не менее без шансов проиграют, ни за что бы не поверил. У французов проиграли игроки, а не тренер. Дюпон был для своего уроня довольно слаб, карточек нахватали. А вот замены оказались опять неплохими. Бонус заработали. Почему-то опять надо увольнять тренера?! На мой взгляд это принижает заслугу шотландцев. Такой победы у них долго ещё не будет. Против Ирландии я не уверен, что они вообще выиграют. Но попробуют. Но я думаю, что Франция всё равно выиграет турнир. Против Англии им нужно реабилитироваться и они это сделают. Ну и надеюсь, что для Италии этот успех станет долгожданным прорывом, а не холостым выстрелом.
Игроки тоже виноваты, естественно. Но выбирает их и ставит в состав все же тренер, и он же определяет тактику. Это тренер отказался от некоторых топовых опытных игроков, выбрав тех, кто в лучшей физической форме прямо сейчас - и то, что некоторые из них его подводят, тоже его вина. Это тренер решил снова сыграть без 2-й линии, потому что это сработало против Уэльса и ослабленной Ирландии, и доминирование соперника в схватке - полностью его вина (плюс раз за разом ставит в состав Альдегери, который без Меафу за спиной - средний по меркам Топ-14 игрок). Дюпон был плох вчера, но тренер до последнего момента его не менял, при том, что на скамейке был Серен, за которым основной скрамхав Шотландии сидит на лавке в клубе. Это тренер сначала выставляет гиператакующий веер, а потом, проигрывая в 2 попытки, делает замену оборонительного плана. И таких деталей куча.
Шотландцы безусловно молодцы, но из их состава максимум человека 4 могли бы попасть в заявку Франции. Им вчера позволили играть так, как они любят и умеют, при том что даже Уэльс смог навязать им борьбу. Тренерский штаб должен разбирать игру соперника перед каждым матчем, но он этого не делает (как у французов, так и у англичан), и пытается использовать ту же тактику, которая сработала в прошлый раз против другого соперника.
Вот шотландия даёт!
Шотландцы здорово, молодцы! Французы пока какие-то вялые.
А что вообще происходит? Все ждал, что вот-вот французы начнут отыгрываться, а скотты все заносят и заносят...
Ух, тревожно было в конце, когда итальянцы раз за разом, находясь на чужой половине, одним за одним бокс-киками отдавали мяч англичанам, чтоб те начали атаковать. Хоть у тех мяч и вперёд отскакивал трижды. Но значит уверены были в своих силах. Гонсало Кесада - топ тренер.
И Италии проиграли англичане. Сегодня просто образец тактической твердолобости показали аж 2 команды, которые были номинальными фаворитами;)))
Самое забавное, что итальянцы сами несколько раз начудили в принятии решений, а обе попытки им сделал Менончелло на индивидуальном мастерстве.)
Интересный, веселый и бодрый матч. 50-40. Молодцы, шотландцы. Закрутили интригу в турнире)
Наимощнейший тур !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Наимощнейший тур !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Таран!
Италия, давай
Италия, давай
Даст ! Но мы пока не знаем что именно.
Даст ! Но мы пока не знаем что именно.
дали прикурить)) молодцы
В Италии праздник. В этом сезоне много конкурентных матчей. Сильные ослабли, а слабые стали сильнее. Только валлийцы выглядят явными андердогами.
В Италии праздник. В этом сезоне много конкурентных матчей. Сильные ослабли, а слабые стали сильнее. Только валлийцы выглядят явными андердогами.
Сейчас какой-то кризис тренерских идей в 6 нациях. Кесада на общем фоне выглядит гениально. У руля остальных команд оказались люди либо с небольшим опытом работы главным, либо с большим, но сомнительным.
Сейчас какой-то кризис тренерских идей в 6 нациях. Кесада на общем фоне выглядит гениально. У руля остальных команд оказались люди либо с небольшим опытом работы главным, либо с большим, но сомнительным.
прям вот все остальные тренеры такие ? Уэльс не считается.
