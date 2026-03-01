United Rugby Championship. 12-й тур. «Кардифф Блюз» обыграли «Ленстер», «Оспрейс» победили «Ольстер» и другие результаты

На турнире United Rugby Championship завершились матчи 12-го тура.

United Rugby Championship

12-й тур

27 февраля, пятница

Кардифф Блюз – Ленстер – 8:7 (3:0)

Эдинбург – Скарлетс – 24:19 (7:14)

28 февраля, суббота

Лайонс – Стормерс – 24:10 (14:0)

Буллс – Шаркс – 41:12 (22:0)

Коннахт – Глазго – 15:10 (3:0)

Дрэгонс – Бенеттон – 15:15 (7:10)

Манстер – Дзебре – 21:7 (7:7)

Оспрейс – Ольстер – 21:10 (7:10)

Турнирное положение : Глазго – 45 очков (12 игр), Ленстер – 41 (12), Кардифф Блюз – 40 (12), Манстер – 39 (12), Стормерс – 36 (11), Ольстер – 36 (1ё), Лайонс – 33 (12), Буллс – 29 (11), Оспрейс – 29 (12), Коннахт – 25 (11), Шаркс – 24 (12), Бенеттон – 23 (12), Эдинбург – 22 (11), Дрэгонс – 20 (12), Скарлетс – 16 (11), Дзебре – 12 (12).