Грузинский нападающий Зубашвили перешел в «Локомотив»

Грузинский нападающий Зубашвили перешел в «Локомотив».

Грузинский нападающий первой линии Сандро Зубашвили перешел в пензенский «Локомотив».

Зубашвили выступал за грузинские клубы «Легиони», «Армази» и «Лело Сарацинс», а также за «Байа Маре» в Румынии.

«Знаю, что «Локомотив-Пенза» — команда, которая уже успела завоевать немало трофеев как в классической разновидности игры, так и в «семерке». Также мне известно, что регби в России очень физически активное и техничное, и это то, к чему я готов.

Сейчас чувствую себя мотивированным. Настроен активно работать и показать максимум того, на что способен», – рассказал Зубашвили.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Локомотив Пенза
