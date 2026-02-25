  • Спортс
  • Стинкамп о переходе в «Стрелу-Ак Барс»: «Уровень российского регби выглядит выше, чем в Польше. Это идеальное испытание для меня»
Стинкамп поделился впечатлениями от России после перехода в «Стрелу-Ак Барс».

Намибийский регбист Питер Стинкамп поделился впечатлениями о переходе в «Стрелу-Ак Барс». 

– Какие эмоции ты испытал, когда узнали о переходе в российский клуб?

– Я мечтал о возможности сделать шаг вперед в более профессиональном направлении. Когда со мной связался тренер «Стрелы-Ак Барс» Джейпи Нил, я сразу почувствовал, что это ответ на мои мечты.

– От кого впервые узнал об интересе «Стрелы–Барс»? Кто был инициатором предложения?

– От Джейпи Нила. Он тренировал меня, когда я был молодым игроком, а также в период моих первых шагов в сборной Намибии. Это невероятный тренер, и я с нетерпением жду возможности снова поработать с ним.

– Как проходили переговоры и что стало ключевым фактором при принятии решения?

– Все прошло быстро и эффективно. Я искал более профессиональный вызов, и возможность снова играть под руководством Джейпи стала решающим фактором.

– Что ты знал о российском регби и о клубе до подписания контракта?

– Поначалу не так много, но в последние год-два я стал активно интересоваться российским регби и посмотрел несколько матчей. Уровень здесь достаточно высокий – выше, чем в польской лиге. Я заметил более мощных форвардов и более качественную игру защитников.

– Это твой первый опыт игры в России. Какие ожидания от чемпионата и уровня регби в стране?

– Я смотрел некоторые матчи, и уровень регби выглядит действительно выше, чем в Польше. Мне нравится этот вызов. Каждый раз, когда у меня будет шанс выйти на поле, я хочу быть лучшим на своей позиции, расти и развиваться. Думаю, чемпионат России – идеальное испытание для меня.

– Ты переезжаешь в Россию вместе с семьей. Насколько это важно?

– Это чрезвычайно важно. Поддержка семьи даёт мне стабильность и внутреннее спокойствие, благодаря чему я могу полностью сосредоточиться на регби.

– Как семья относится к этому переезду и новому этапу в карьере?

– Моя жена очень рада, что я наконец получил более профессиональную возможность. Она верит, что мне еще есть что дать регби и что я должен реализовать тот потенциал, который во мне есть.

– Чем любишь заниматься вне регби, чтобы перезагрузиться?

– Проводить время на ферме, помогать родителям по хозяйству. Также люблю путешествовать, охоту и стрельбу.

– Что для тебя самое захватывающее и самое непривычное в переезде в новую страну?

– Самое захватывающее – новая культура и новый стиль регби. Самое непривычное – все будет новым: люди, язык, повседневная жизнь. Но мне нравится этот вызов, – рассказал Стинкамп.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
Подписали мелкого возрастного игрока волбще без опыта игры на нормальном уровне. 6 лет на школьных стадионах с водителями автобусов и барменами в Польше. Пара выходов на замену с Угандой и Кенией в сборной, переживающей худший период в своей истории. В России кого-кого, а молодых десяток хватает, покупать откровенный шлак на лавку просто в угоду тренеру намибийцу - это унижение нашего чемпионата.
