Намибиец Питер Стинкамп подписал контракт со «Стрелой-Ак Барс».

«Стрела-Ак Барс » заключила контракт с намибийским полузащитником веера Питером Уиллемом Стинкампом.

Игрок уже присоединился к команде на тренировочном сборе в ЮАР.

28-летний Питер Стинкамп родился Мариентале (Намибия). Выступает игрок на позиции полузащитника веера и фулбэка. В профессиональной карьере выступал за Университет Йоханнесбурга (ЮАР) и «Оркан» (Польша), также вызывался в сборную Намибии. В составе «Оркана» становился двукратным чемпионом польской Экстралиги и рекордсменом чемпионата Польша по количеству очков за матч (56).

«Позиция полузащитника веера в регби очень важна – это человек, который дирижирует игрой, выстраивает взаимодействия команды на поле. Нам не хватало глубины на этой позиции, рады, что удалось ее усилить, пригласив Питера. В Польше он был лучшим бомбардиром клуба на протяжении пяти сезонов, набрал более тысячи очков.

Рассчитываем, что он усилит нашу линию полузащитников и проявит себя в «Стреле-Ак Барс». Немаловажно, что наш главный тренер Джейпи Нил работал с ним в Намибии – это упростит процесс адаптации игрока и поможет тренерам лучше разобраться с тем, как его использовать», – рассказал спортивный директор «Стрелы-Ак Барс» Альфред Хисамов.