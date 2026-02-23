Намибиец Питер Стинкамп подписал контракт со «Стрелой-Ак Барс».

7

«Стрела-Ак Барс» заключила контракт с намибийским полузащитником веера Питером Уиллемом Стинкампом.

Игрок уже присоединился к команде на тренировочном сборе в ЮАР.

28-летний Питер Стинкамп родился Мариентале (Намибия). Выступает игрок на позиции полузащитника веера и фулбэка. В профессиональной карьере выступал за Университет Йоханнесбурга (ЮАР) и «Оркан» (Польша), также вызывался в сборную Намибии. В составе «Оркана» становился двукратным чемпионом польской Экстралиги и рекордсменом чемпионата Польша по количеству очков за матч (56).

«Позиция полузащитника веера в регби очень важна – это человек, который дирижирует игрой, выстраивает взаимодействия команды на поле. Нам не хватало глубины на этой позиции, рады, что удалось ее усилить, пригласив Питера. В Польше он был лучшим бомбардиром клуба на протяжении пяти сезонов, набрал более тысячи очков.

Рассчитываем, что он усилит нашу линию полузащитников и проявит себя в «Стреле-Ак Барс». Немаловажно, что наш главный тренер Джейпи Нил работал с ним в Намибии – это упростит процесс адаптации игрока и поможет тренерам лучше разобраться с тем, как его использовать», – рассказал спортивный директор «Стрелы-Ак Барс» Альфред Хисамов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
7 комментариев
У команды нет ничего кроме пустого старого стадиона и «ничьего» бабла из госбюджета. Нет молодёжки, нет школы, нет базы - НИЧЕГО. Тренер из Намибии тащит себе земляков-собеседников из чемпионата Польши уже. Любителя по сути, из страны, которая отбор на ЧМ не прошла, даже не члена сборной, просто «намибийца». На позицию десятки, на которую проблем молодых россиян найти нет. Позорише…
Ответ Penarol
Школа у них уже есть, тренеров они тоже купили из Пензы.
А по поводу Стеенкампа - если любитель из Польши приедет и начнёт разрывать чемпионат, то к качеству внутренних кадров появятся большие вопросы.
Ответ Penarol
представьте как же это замечательно - "ничего нет", а команда - чемпион.
Ответ ОЛЛС1911
Одни леги...
Кстати да, когда Дегтярёв обратит внимание на это безобразие? нужен лимит
