«Динамо» и «Локомотив» откроют сезон чемпионата России 1 мая на «ВТБ-Арене»
Первый матч нового сезона чемпионата России по регби пройдет 1 мая на «ВТБ-Арене».
Сыграют московское «Динамо» и пензенский «Локомотив».
В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью в регулярном чемпионате.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
3 комментария
Осталось только дождаться ещё эти два месяца
Здорово, солидный матч открытия получится.
Не знаю, какой там сейчас рекорд посещаемости чр, но на этом матче его побьют 💯%!
