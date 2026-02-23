3

«Динамо» и «Локомотив» откроют сезон чемпионата России 1 мая на «ВТБ-Арене»

«Динамо» и «Локомотив» откроют сезон чемпионата России 1 мая на «ВТБ-Арене».

Первый матч нового сезона чемпионата России по регби пройдет 1 мая на «ВТБ-Арене».

Сыграют московское «Динамо» и пензенский «Локомотив».

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью в регулярном чемпионате.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
Осталось только дождаться ещё эти два месяца
Здорово, солидный матч открытия получится.
Не знаю, какой там сейчас рекорд посещаемости чр, но на этом матче его побьют 💯%!
Какой российский регбийный клуб самый популярный? В топе много сюрпризов
21 января, 04:39Трибуна
Джереми Джордаан продолжит карьеру в «Динамо»
8 декабря 2025, 12:38
Калинин и Подрезов перешли в «Динамо»
2 декабря 2025, 12:41
Грузинский нападающий Зубашвили перешел в «Локомотив»
вчера, 16:34
Стинкамп о переходе в «Стрелу-Ак Барс»: «Уровень российского регби выглядит выше, чем в Польше. Это идеальное испытание для меня»
вчера, 09:14
Намибиец Питер Стинкамп подписал контракт со «Стрелой-Ак Барс»
23 февраля, 10:13
Super Rugby. 2-й тур. «Крусейдерс» уступили «Брамбис» и другие результаты
22 февраля, 09:41
Регбист Никита Филиппов о ски-альпинисте: «Отрадно, что у нас есть такие спортсмены, прославляющие страну, несмотря на все трудности»
19 февраля, 16:27
Кубок шести наций. 2-й тур. Ирландия обыграла Италию, Шотландия победила Англию, Уэльс встретится с Францией
15 февраля, 13:00
Super Rugby. 1-й тур. «Блюз» уступили «Чифс», «Вестерн Форс» проиграли «Брамбис» и другие результаты
14 февраля, 10:38
Южноафриканец Джон Котце подписал контракт с «Енисеем-СТМ»
13 февраля, 10:44
«Слава» продолжит свое существование в новом формате
10 февраля, 08:35
Стефан Малан стал игроком «Стрелы-Ак Барс»
10 февраля, 08:30
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября 2025, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа 2025, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
11 мая 2025, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
26 апреля 2025, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
7 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
26 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
7 ноября 2023, 17:34
