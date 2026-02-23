«Динамо» и «Локомотив» откроют сезон чемпионата России 1 мая на «ВТБ-Арене».

Первый матч нового сезона чемпионата России по регби пройдет 1 мая на «ВТБ-Арене».

Сыграют московское «Динамо » и пензенский «Локомотив ».

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью в регулярном чемпионате.