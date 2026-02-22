7

Super Rugby. 2-й тур. «Крусейдерс» уступили «Брамбис» и другие результаты

«Крусейдерс» уступили «Брамбис» во втором туре Super Rugby.

С 20 по 22 февраля прошел второй тур Super Rugby.

Super Rugby

2-й тур

20 февраля

Харрикейнс (Новая Зеландия) –  Моана Пасифика (Новая Зеландия) – 52:10 (24:5)

Уоротас (Австралия) – Фиджиан Друа (Фиджи) – 36:13 (14:10)

21 февраля

Хайлендерс (Новая Зеландия) – Чифс (Новая Зеландия) – 23:26 (7:14)

Вестерн Форс (Австралия) – Блюз (Новая Зеландия) – 32:42 (17:14)

22 февраля

Крусейдерс (Новая Зеландия) – Брамбис (Австралия) – 24:50 (14:19)

Турнирное положение: Брамбис – 10 очков (2 матча), Уоротас – 10 (2), Чифс – 8 (2), Харрикейнс – 5 (1), Блюз – 5 (2), Хайлендерс – 5 (2), Моана Пасифика – 4 (2), Крусейдерс – 1 (2), Редс – 0 (1), Фиджиан Друа – 0 (2), Вестерн Форс – 0 (2).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Вот еще одна трансферная новость из НЗ: Даллас МакЛауд поедет в Экзетер по окончании сезона. Уже столько "сбежавших" за год до КМ: Папали’и, Сотуту, Лэм, Рис, Эннор, Нанаи-Сетуро, Финеанганофо...
Понятно, что некоторые особо перспектив в АВ не имели, но иные вполне могли бы после смены тренера рассчитывать на вызов. За Далтона, Брэйдона и Далласа мне особенно обидно. А сколько еще таких будет? Тупиковая ситуация у NZRU
Ответ Норвежский прихлебатель
Вот еще одна трансферная новость из НЗ: Даллас МакЛауд поедет в Экзетер по окончании сезона. Уже столько "сбежавших" за год до КМ: Папали’и, Сотуту, Лэм, Рис, Эннор, Нанаи-Сетуро, Финеанганофо... Понятно, что некоторые особо перспектив в АВ не имели, но иные вполне могли бы после смены тренера рассчитывать на вызов. За Далтона, Брэйдона и Далласа мне особенно обидно. А сколько еще таких будет? Тупиковая ситуация у NZRU
Почему бегут? На родине денег не платят?
Ответ ОЛЛС1911
Почему бегут? На родине денег не платят?
Тем, кто не входит в обойму АВ особо много не платят. Хотя даже игроки сборной периодически берут годичный "отгул" ради Европы или Японии. Всех не удержишь. А пересматривать правила вызова легионеров боятся, потому что тогда уедут вообще все
Пока Харрикейнс выглядят посолиднее Моаны
Разгромили аборигенов.
Горцы сами из себя клоунов сделали с этой попыткой Картера. Совсем не понял этот маневр с переводом ногой, когда ты в метре от зачетки
