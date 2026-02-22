Super Rugby. 2-й тур. «Крусейдерс» уступили «Брамбис» и другие результаты

«Крусейдерс» уступили «Брамбис» во втором туре Super Rugby.

С 20 по 22 февраля прошел второй тур Super Rugby .

Super Rugby

2-й тур

20 февраля

Харрикейнс (Новая Зеландия) – Моана Пасифика (Новая Зеландия) – 52:10 (24:5)

Уоротас (Австралия) – Фиджиан Друа (Фиджи) – 36:13 (14:10)

21 февраля

Хайлендерс (Новая Зеландия) – Чифс (Новая Зеландия) – 23:26 (7:14)

Вестерн Форс (Австралия) – Блюз (Новая Зеландия) – 32:42 (17:14)

22 февраля

Крусейдерс (Новая Зеландия) – Брамбис (Австралия) – 24:50 (14:19)

Турнирное положение: Брамбис – 10 очков (2 матча), Уоротас – 10 (2), Чифс – 8 (2), Харрикейнс – 5 (1), Блюз – 5 (2), Хайлендерс – 5 (2), Моана Пасифика – 4 (2), Крусейдерс – 1 (2), Редс – 0 (1), Фиджиан Друа – 0 (2), Вестерн Форс – 0 (2).