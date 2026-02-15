Кубок шести наций. 2-й тур. Ирландия обыграла Италию, Шотландия победила Англию, Уэльс встретится с Францией

14-15 февраля пройдут матчи второго тура Кубка шести наций по регби.

Кубок шести наций

Первый тур

14 февраля

Дублин, Ирландия

Ирландия – Италия – 20:13 (5:10)

Эдинбург, Шотландия

Шотландия – Англия – 31:20 (24:10)

15 февраля

Кардифф, Уэльс

Уэльс – Франция – 18.10

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Франция – 5 очков (1 игра), Англия – 5 (1), Италия – 5 (2), Ирландия – 2 (1), Шотландия – 1 (1), Уэльс – 0 (1).