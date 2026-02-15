Кубок шести наций. 2-й тур. Ирландия обыграла Италию, Шотландия победила Англию, Уэльс встретится с Францией
С 14 по 15 февраля пройдут матчи второго тура Кубка шести наций по регби.
Первый тур
14 февраля
Дублин, Ирландия
Ирландия – Италия – 20:13 (5:10)
Эдинбург, Шотландия
Шотландия – Англия – 31:20 (24:10)
15 февраля
Кардифф, Уэльс
Уэльс – Франция – 18.10
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Франция – 5 очков (1 игра), Англия – 5 (1), Италия – 5 (2), Ирландия – 2 (1), Шотландия – 1 (1), Уэльс – 0 (1).
Что касаеся Таунсенда, то замена тренера сейчас вряд ли что-то сильно изменит. А после КМ он наверное всё равно уйдёт. Играли они сегодня хорошо, хотя англичане им здорово помогли. С французами шотландцы бодаться не смогут, а вот ирландцев прибить вполне по силам.
Шотландия, конечно, с любым тренером не сможет претендовать на победу в турнире. Речь скорее о шансах избежать третьего подряд провала на КМ под руководством этого "специалиста", который не знает, что такое стратегия и ради показухи и очковтирательства выводит команду на пик формы к ничего не значащим по большому счету матчам, выдавая их за прогресс.
Шотландия-Англия. Скотты красавцы. Как всегда ошкурили колонизаторов на маррейфилде, уже стало доброй традицией. Ещё и сами бонус получили, а англичанам даже этого не дали. У шотладнской нации идеальные выходные - пить будут всю ночь. Ну и то как Форда зачехлили один из самых ярких моментов вообще в регби который я видел. Он после этого вообще ничего не делал кроме как ближнему давал. Эталонное надругательство. Англия минус 5 очков разом, а скоттам ещё францию принимать. Скорее всего, в этом матче судьба 6 наций и решится. Если франция сдюжит, то может даже Англии проигрывать)
У шотландцев как всегда пиррова победа в кубке Калькутты, которая на этот раз может им помешать провести очень нужную смену тренера. Ну и кто из них большие "колонизаторы" - это еще большой вопрос;)))