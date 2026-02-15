  • Спортс
  • Кубок шести наций. 2-й тур. Ирландия обыграла Италию, Шотландия победила Англию, Уэльс встретится с Францией
33

Кубок шести наций. 2-й тур. Ирландия обыграла Италию, Шотландия победила Англию, Уэльс встретится с Францией

14-15 февраля пройдут матчи второго тура Кубка шести наций по регби.

С 14 по 15 февраля пройдут матчи второго тура Кубка шести наций по регби.

Кубок шести наций

Первый тур 

14 февраля

Дублин, Ирландия

Ирландия – Италия – 20:13 (5:10)

Эдинбург, Шотландия

Шотландия – Англия – 31:20 (24:10)

15 февраля

Кардифф, Уэльс

Уэльс – Франция – 18.10

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Франция – 5 очков (1 игра), Англия – 5 (1), Италия – 5 (2), Ирландия – 2 (1), Шотландия – 1 (1), Уэльс – 0 (1).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
33 комментария
Не получилось у итальянцев, но они очень старались))) устроили какую-то клоунаду в концовке)))
Всей душой за Италию! Пусть она победит разобранную Ирландию!
Где это было видано, чтобы итальянская схватка доминировала ирландскую? Глубины состава им не хватило. Но Кесада, похоже, собрал отличную команду.
Что касаеся Таунсенда, то замена тренера сейчас вряд ли что-то сильно изменит. А после КМ он наверное всё равно уйдёт. Играли они сегодня хорошо, хотя англичане им здорово помогли. С французами шотландцы бодаться не смогут, а вот ирландцев прибить вполне по силам.
Ответ pumito
Где это было видано, чтобы итальянская схватка доминировала ирландскую? Глубины состава им не хватило. Но Кесада, похоже, собрал отличную команду. Что касаеся Таунсенда, то замена тренера сейчас вряд ли что-то сильно изменит. А после КМ он наверное всё равно уйдёт. Играли они сегодня хорошо, хотя англичане им здорово помогли. С французами шотландцы бодаться не смогут, а вот ирландцев прибить вполне по силам.
Подождите, вы еще и не такое увидите, если в сборной Ирландии будут играть игроки дубля Лейнстера, которые в профессиональном регби всего десяток-другой матчей провели;))) 10 лет назад никто не думал, что Уэльс оккупирует ложку без шансов для остальных.))) Однако же это случилось.
Шотландия, конечно, с любым тренером не сможет претендовать на победу в турнире. Речь скорее о шансах избежать третьего подряд провала на КМ под руководством этого "специалиста", который не знает, что такое стратегия и ради показухи и очковтирательства выводит команду на пик формы к ничего не значащим по большому счету матчам, выдавая их за прогресс.
За Уэльс страшно
Ну пока Италия неплохо идёт. Посмотрим, удержат ли они свой ход во втором тайме, или Ирландия сможет включиться.
Параллельно Кирилл Фраиндт сейчас играет в стартовом составе Ла Рошели против Монпелье.
Ответ ОЛЛС1911
Параллельно Кирилл Фраиндт сейчас играет в стартовом составе Ла Рошели против Монпелье.
И снова проиграли корабелы, а он ещё и жёлтую получил ☹️
Ответ ОЛЛС1911
Параллельно Кирилл Фраиндт сейчас играет в стартовом составе Ла Рошели против Монпелье.
Точнее проигрывает. Совсем Ронан сдулся, печаль.
Таунсенд спасён, ахахаха)))
Ответ Scrumhalf
Таунсенд спасён, ахахаха)))
Да, опять пиррова победа в кубке Калькутты.)
Форд хотел коронный, а получился похоронный.
Ирландия - Италия. С одной стороны, паровозик почти смог. С другой как только вышли Кроули и ДГП, Ирландия вмиг начала раскатывать. С одной стороны сильнейшая Ирландия явно сильнее ослабевшей от травм Италии, с другой на 9 и 10 у них форменная катастрофа. Если к кубку мира ДГП сломается, ирландцы не факт что в 1/4 свою любимую выйдут с таким нападением))) Прендергаст тоже наверное пора признать, что это не новый Секстон и отправлять его в клуб, и наигрывать на 10 Кроули и кого-то из веера мб.... ПОтому что это просто жесть, на какой тонкой нитке клеверные висят. Какие-нибудь (стучу себя по голове) кресты у основной девятки весной-летом 2027 и поездка в австралию превращается в путешествие за сувенирами.

Шотландия-Англия. Скотты красавцы. Как всегда ошкурили колонизаторов на маррейфилде, уже стало доброй традицией. Ещё и сами бонус получили, а англичанам даже этого не дали. У шотладнской нации идеальные выходные - пить будут всю ночь. Ну и то как Форда зачехлили один из самых ярких моментов вообще в регби который я видел. Он после этого вообще ничего не делал кроме как ближнему давал. Эталонное надругательство. Англия минус 5 очков разом, а скоттам ещё францию принимать. Скорее всего, в этом матче судьба 6 наций и решится. Если франция сдюжит, то может даже Англии проигрывать)
Ответ Алексaндр Молодкин
Ирландия - Италия. С одной стороны, паровозик почти смог. С другой как только вышли Кроули и ДГП, Ирландия вмиг начала раскатывать. С одной стороны сильнейшая Ирландия явно сильнее ослабевшей от травм Италии, с другой на 9 и 10 у них форменная катастрофа. Если к кубку мира ДГП сломается, ирландцы не факт что в 1/4 свою любимую выйдут с таким нападением))) Прендергаст тоже наверное пора признать, что это не новый Секстон и отправлять его в клуб, и наигрывать на 10 Кроули и кого-то из веера мб.... ПОтому что это просто жесть, на какой тонкой нитке клеверные висят. Какие-нибудь (стучу себя по голове) кресты у основной девятки весной-летом 2027 и поездка в австралию превращается в путешествие за сувенирами. Шотландия-Англия. Скотты красавцы. Как всегда ошкурили колонизаторов на маррейфилде, уже стало доброй традицией. Ещё и сами бонус получили, а англичанам даже этого не дали. У шотладнской нации идеальные выходные - пить будут всю ночь. Ну и то как Форда зачехлили один из самых ярких моментов вообще в регби который я видел. Он после этого вообще ничего не делал кроме как ближнему давал. Эталонное надругательство. Англия минус 5 очков разом, а скоттам ещё францию принимать. Скорее всего, в этом матче судьба 6 наций и решится. Если франция сдюжит, то может даже Англии проигрывать)
У них и так на КМ будет поездка за сувенирами. Давление на судей там опять не сработает, а блат с отсутствием стратегии и ротации состава опять потопит их в 1/4.
У шотландцев как всегда пиррова победа в кубке Калькутты, которая на этот раз может им помешать провести очень нужную смену тренера. Ну и кто из них большие "колонизаторы" - это еще большой вопрос;)))
