  • Super Rugby. 1-й тур. «Блюз» уступили «Чифс», «Вестерн Форс» проиграли «Брамбис» и другие результаты
8

Super Rugby. 1-й тур. «Блюз» уступили «Чифс», «Вестерн Форс» проиграли «Брамбис» и другие результаты

Прошел первый тур нового сезона Super Rugby.

13 и 14 февраля прошел первый тур Super Rugby.

Super Rugby

1-й тур

13 февраля

Хайлендерс (Новая Зеландия) –  Крусейдерс (Новая Зеландия) – 25:23 (8:10)

Уоротас (Австралия) – Редс (Австралия) – 36:12 (17:12)

14 февраля

Фиджиан Друа (Фиджи) – Моана Пасифика (Новая Зеландия) – 26:40 (12:28)

Блюз (Новая Зеландия) – Чифс (Новая Зеландия) – 15:19 (5:5)

Вестерн Форс (Австралия) – Брамбис (Австралия) – 24:56 (10:14)

Турнирное положение: Брамбис – 5 очков (1 матч), Уоротас – 5 (1), Моана Пасифика – 4 (1), Чифс – 4 (1), Хайлендерс – 4 (1), Крусейдерс – 1 (1), Блюз – 1 (1), Харрикейнс – 0 (0), Фиджиан Друа – 0 (1), Редс – 0 (1), Вестерн Форс – 0 (1).

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
8 комментариев
вот казалось бы Супер регби начался, а почему то нет к нему былого интереса
Ответ М.Горький
вот казалось бы Супер регби начался, а почему то нет к нему былого интереса
Я больше по инерции смотрю. К европейским турнирам душа особо не лежит, а NPC теперь нескоро - глядим за новозеландскими дерби и одним глазом за транс-тасман
Ответ М.Горький
вот казалось бы Супер регби начался, а почему то нет к нему былого интереса
Так трава нынче не так зелена.🙂
Отличный матч на Иден Парк. Совсем не результативный, но смотрится бодро, как по мне. Хотя все еще ощущение предсезонки как будто
Эх, жаль красных коал так разнесли...
