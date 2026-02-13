6

Южноафриканец Джон Котце подписал контракт с «Енисеем-СТМ»

Южноафриканец Джон Котце подписал контракт с «Енисеем-СТМ».

33-летний южноафриканский центральный трехчетвертной Джон Котце подписал контракт с «Енисеем-СТМ» до конца 2027 года.

Ранее Котце выступал за такие команды как «Стормерс», «Блю Буллс», «Оспрейс», а последние пять лет провел в Японии и играл за «Блю Шаркс».

«Для меня большая честь присоединиться к команде «Енисей-СТМ» и начать новую главу моей карьеры регбиста в Красноярске. У клуба богатая история и отличная репутация, и я благодарен за возможность внести свой вклад в эту команду.

Я намерен усердно трудиться, совершенствоваться каждый день и помогать клубу добиваться успеха в предстоящем сезоне. Спасибо всем за теплый прием — ваша поддержка значит многое! Скоро увидимся!» – рассказал Котце.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
Джон Котце
Кто-то подписывает игроков, а кого-то они покидают, несмотря на обещанное финансирование.
Ответ СУОУКЖ1974
вы про какой клуб, из какого города ?
Ответ М.Горький
вы про какой клуб, из какого города ?
Я про те города и клубы которые были когда-то в силе, а теперь стоят на пороге .
Шаркс это второй или третий дивизион?
