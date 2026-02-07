  • Спортс
  Кубок шести наций. 1-й тур. Франция победила Ирландию, Италия обыграла Шотландию, Англия – Уэльс
38

Кубок шести наций. 1-й тур. Франция победила Ирландию, Италия обыграла Шотландию, Англия – Уэльс

Завершился первый тур Кубка шести наций по регби.

Кубок шести наций

Первый тур 

5 февраля

Париж, Франция

Франция – Ирландия – 36:14 (22:0)

7 февраля

Рим, Италия

Италия – Шотландия – 18:15 (15:7)

Лондон, Англия

Англия – Уэльс – 48:7 (29:0)

Турнирное положение: Франция – 5 очков (1 игра), Англия – 5 (1), Италия – 4 (1), Шотландия – 1 (1), Ирландия – 0 (1), Уэльс – 0 (1).

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
38 комментариев
Интересно что Италия смоет противопоставить Шотландии, сколько очков наберут. Давно жду от них прогресса.
Ответ Scrumhalf
Интересно что Италия смоет противопоставить Шотландии, сколько очков наберут. Давно жду от них прогресса.
Я ещё больше жду, наконец, прогресса от Шотландии. Только что-то никак пока. В этом турнире и календарь на их стороне. Буду надеяться.
Ответ Scrumhalf
Интересно что Италия смоет противопоставить Шотландии, сколько очков наберут. Давно жду от них прогресса.
Дурь Таунсенда;))) которого они завтра могут и обыграть, и уволить.)
FORZA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В прошлый раз все сходили с ума от победы сборной Италии над Шотландией, а сейчас она уже как обыденность воспринимается - вот до чего довел сборную Таунсенд и в ответ с другой стороны довел Кесада)
Ответ mshnnya
В прошлый раз все сходили с ума от победы сборной Италии над Шотландией, а сейчас она уже как обыденность воспринимается - вот до чего довел сборную Таунсенд и в ответ с другой стороны довел Кесада)
Итальянцы-то выиграли больше трети матчей в 6 нациях у Шотландии (вроде это уже 10-я победа за 27 лет). И одно время каждый год боролись с ними за ложку.
Шотландцы своим упорством в концовке едва не спасли своего лысого шарлатана, снова своими решениями проигравшего матч;)
Итальянцев с заслуженной победой.
Жаль, конечно, что у Ирландии много травмированных игроков. Игра была только между 50-й и 70-й минутами, когда всё уже было решено.

Похоже, что Le Crunch решит исход турнира.
Ответ pumito
Жаль, конечно, что у Ирландии много травмированных игроков. Игра была только между 50-й и 70-й минутами, когда всё уже было решено. Похоже, что Le Crunch решит исход турнира.
На самом деле прямо сейчас это Ирландии скорее на пользу, вынуждая проводить ротацию, которую тренерский штаб и руководство федерации не хотят проводить добровольно, и просматривать новых игроков.
Сейчас просто настал тот момент, когда необходимость менять стратегию и вызывать игроков по спортивному принципу стала очевидной.
Ответ pumito
Жаль, конечно, что у Ирландии много травмированных игроков. Игра была только между 50-й и 70-й минутами, когда всё уже было решено. Похоже, что Le Crunch решит исход турнира.
потомучто им позволили поиграть соперники...по самой игре франция могла выиграть и +50 если бы поднажала во втором как в первом
ну наконец-то написали о регби...)))))
Итальянцы молодцы. Давно я не видел шотландскую схватку такой беспомощной. Веер вообще выключен, ну по такой погоде - это и понятно. А вообще адзурра всё чётко сделала, занесла сразу сколько смогла а там и ливень полил) по сухой погоде наверное у скоттов больше получилось бы. В любом случае, походу вслед за ирландией выбывает из гонки и шотландия) Всё решит Столетняя война)
Ответ Алексaндр Молодкин
Итальянцы молодцы. Давно я не видел шотландскую схватку такой беспомощной. Веер вообще выключен, ну по такой погоде - это и понятно. А вообще адзурра всё чётко сделала, занесла сразу сколько смогла а там и ливень полил) по сухой погоде наверное у скоттов больше получилось бы. В любом случае, походу вслед за ирландией выбывает из гонки и шотландия) Всё решит Столетняя война)
погода то как раз спартак....ой....шотландская ! ) видимо ребята заранее решили на одной ноге пройти эту игру
Ответ М.Горький
погода то как раз спартак....ой....шотландская ! ) видимо ребята заранее решили на одной ноге пройти эту игру
Не, там альтернативно одаренный тренер решил изобрести новые схемы;) оставил за бортом несколько топовых игроков, поставил на край коротконогого скрамхава и стал играть на него навесами.)
Италия что иы делаешь ???
Прекрати !!!!!!!!
Как можно так бездарно играть концовки...???
Чуть не облелались 😂😂😂😂
Не совсем в тему но немцы обыграли румын на выходных. Новая страница открыта , если немцы ещё испанцев и португальцев потрепают думаю начнут вопрос о расширении двигать. Немецкий рынок очень заманчив
Ответ Грюденфельдер
Не совсем в тему но немцы обыграли румын на выходных. Новая страница открыта , если немцы ещё испанцев и португальцев потрепают думаю начнут вопрос о расширении двигать. Немецкий рынок очень заманчив
Ох, давайте не будем спешить! Раз в год и палка стреляет.

Немецкий рынок может и заманчив, но для регби в нём места нет. У американского футбола в Германии перспективы тоже очень скромные, хотя денег вливается на несколько порядков больше. НФЛ показывают уже несколько лет в прямом эфире со всевозможными экспертами итд, итп. А толку практически никакого.

6 Наций только в этом году полностью показывают бесплатно, но никаких новостей о регби нет.
Для сравнения: на матче с Румынией присутствовало полторы тысячи зрителей. На Португалию придёт наверное больше. Потом немцы им и испанцам проиграют и всё вернётся на круги своя.
Ответ pumito
Ох, давайте не будем спешить! Раз в год и палка стреляет. Немецкий рынок может и заманчив, но для регби в нём места нет. У американского футбола в Германии перспективы тоже очень скромные, хотя денег вливается на несколько порядков больше. НФЛ показывают уже несколько лет в прямом эфире со всевозможными экспертами итд, итп. А толку практически никакого. 6 Наций только в этом году полностью показывают бесплатно, но никаких новостей о регби нет. Для сравнения: на матче с Румынией присутствовало полторы тысячи зрителей. На Португалию придёт наверное больше. Потом немцы им и испанцам проиграют и всё вернётся на круги своя.
Так и на американском тем более нет. Но WR зачем-то пытается зубами и когтями за него зацепиться.
Давно не следил за регби. Изменили подсчет очков в таблице?
Ответ tracid
Давно не следил за регби. Изменили подсчет очков в таблице?
Давно уже, и последними из профессиональных турниров.
Рекомендуем