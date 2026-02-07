Кубок шести наций. 1-й тур. Франция победила Ирландию, Италия обыграла Шотландию, Англия – Уэльс
Завершился первый тур Кубка шести наций по регби.
Завершился первый тур Кубка шести наций по регби.
Первый тур
5 февраля
Париж, Франция
Франция – Ирландия – 36:14 (22:0)
7 февраля
Рим, Италия
Италия – Шотландия – 18:15 (15:7)
Лондон, Англия
Англия – Уэльс – 48:7 (29:0)
Турнирное положение: Франция – 5 очков (1 игра), Англия – 5 (1), Италия – 4 (1), Шотландия – 1 (1), Ирландия – 0 (1), Уэльс – 0 (1).
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
38 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Итальянцев с заслуженной победой.
Похоже, что Le Crunch решит исход турнира.
Сейчас просто настал тот момент, когда необходимость менять стратегию и вызывать игроков по спортивному принципу стала очевидной.
Прекрати !!!!!!!!
Как можно так бездарно играть концовки...???
Чуть не облелались 😂😂😂😂
Немецкий рынок может и заманчив, но для регби в нём места нет. У американского футбола в Германии перспективы тоже очень скромные, хотя денег вливается на несколько порядков больше. НФЛ показывают уже несколько лет в прямом эфире со всевозможными экспертами итд, итп. А толку практически никакого.
6 Наций только в этом году полностью показывают бесплатно, но никаких новостей о регби нет.
Для сравнения: на матче с Румынией присутствовало полторы тысячи зрителей. На Португалию придёт наверное больше. Потом немцы им и испанцам проиграют и всё вернётся на круги своя.