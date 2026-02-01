  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • United Rugby Championship. 11-й тур. «Шаркс» обыграли «Стормерс», «Ленстер» победил «Эдинбург», другие результаты
7

United Rugby Championship. 11-й тур. «Шаркс» обыграли «Стормерс», «Ленстер» победил «Эдинбург», другие результаты

«Стормерс» уступили «Шаркс» в матче United Rugby Championship.

30-31 января прошли матчи 11-го тура United Rugby Championship.

United Rugby Championship

11-й тур

30 января

Бенеттон – Скарлетс – 20:20 (13:3)

Глазго – Манстер – 31:22 (28:5)

31 января

Лайонс – Буллс – 17:52 (3:26)

Дзебре – Коннахт – 15:31 (3:0)

Шаркс – Стормерс – 36:24 (14:17)

Ленстер – Эдинбург – 28:20 (7:15)

Оспрейс – Дрэгонс – 19:13 (7:7)

Ольстер – Кардифф Блюз – 21:14 (14:0)

Турнирное положение: Глазго – 43 очка (11 игр), Ленстер – 39 (11), Стормерс – 36 (10), Ольстер – 36 (10), Кардифф Блюз – 36 (11), Манстер – 34 (11), Оспрейс – 25 (11), Буллс – 24 (10), Лайонс – 24 (10), Шаркс – 23 (10), Бенеттон – 21 (11), Коннахт – 20 (10), Эдинбург – 18 (10), Дрэгонс – 18 (11), Скарлетс – 15 (10), Дзебре – 12 (11).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
результаты
logoЛланелли Скарлетс
logoМанстер
logoЛенстер
logoОспрейс
logoГлазго Уорриорс
Ньюпорт Гвент Дрэгонс
logoОльстер
logoКоннахт
logoСэйл Шаркс
logoЛайонс
logoБенеттон Тревизо
logoКардифф Блюз
logoБуллс
logoДзебре
United Rugby Championship
logoЭдинбург
logoСтормерс (Вестерн Провинс)
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ВКонтакте будут трансляции:

30 января (пятница):
ПроД2 🇫🇷 «Орийяк» – «Валанс» / 21:00
ЮРЧ 🌍 «Глазго» – «Манстер» / 22:45
ПроД2 🇫🇷 «Биарриц» – «Гренобль» / 23:00

31 января (суббота):
ЮРЧ 🌍 «Шаркс» – «Стормерс» / 18:00
ЮРЧ 🌍 «Ленстер» – «Эдинбург» / 20:30
Топ-14 🇫🇷 «Тулуза» – «Байонна» / 23:00

1 февраля (воскресенье):
Топ-14 🇫🇷 «По» – «Тулон» / 23:05
Жаль, что южноафриканские матчи в вк не получается показывать. Остальные тут на этой неделе уже в основном вторыми составами будут, кто посильнее.
Ответ Mr. Jones
Жаль, что южноафриканские матчи в вк не получается показывать. Остальные тут на этой неделе уже в основном вторыми составами будут, кто посильнее.
В ВК на странице Регби будут в субботу показывать «Шаркс» — «Стомерс»
Ответ Maori_nz
В ВК на странице Регби будут в субботу показывать «Шаркс» — «Стомерс»
Да, уже увидел. Просто в прошлых турах у них не получалось.
Стормерс в итоге оба раза проиграли Шаркс из-за своих же косяков, хотя до этого шли вообще без поражений.
Еще одно подтверждение, что юаровские команды, кроме Львов, нельзя заранее списывать.
Почему Глазго так хорошо идут на первом месте?
Ответ ОЛЛС1911
Почему Глазго так хорошо идут на первом месте?
Что тут удивительного? Чемпионы 2024 года и полуфиналисты 2025-го
Регби в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Арноут Малербе: «Россия сформировала меня как человека и как игрока. Она стала тем местом, где пишется история моей жизни»
31 января, 06:46
Потиханов о переходе в «Стрелу-Ак Барс»: «В какой-то момент понимаешь, что для дальнейшего роста нужен новый вызов»
31 января, 06:41
Гресев станет консультантом главного тренера «Заставы»
29 января, 20:54
«ВВА-Подмосковье» подписала контракты с пятью регбистами
29 января, 20:51
Максим Шевцов перешел в «Динамо»
26 января, 06:13
United Rugby Championship. 10-й тур. «Скарлетс» обыграли «Ольстер», «Коннахт» уступил «Ленстеру» и другие результаты
25 января, 06:08
Игрок французского «Альби» Дронов перешел в «Динамо»
24 января, 06:29
Иван Бесков перешел в «Динамо» из французского клуба «Аннесси»
23 января, 12:56
Франсуа Кляйнханс ушел из «Енисея-СТМ»
23 января, 12:48
Максим Шевцов покинул «Стрелу-Ак Барс»
23 января, 12:44
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября 2025, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа 2025, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
11 мая 2025, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
26 апреля 2025, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
7 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
26 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
7 ноября 2023, 17:34
Рекомендуем