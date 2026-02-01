United Rugby Championship. 11-й тур. «Шаркс» обыграли «Стормерс», «Ленстер» победил «Эдинбург», другие результаты
«Стормерс» уступили «Шаркс» в матче United Rugby Championship.
30-31 января прошли матчи 11-го тура United Rugby Championship.
United Rugby Championship
11-й тур
30 января
Бенеттон – Скарлетс – 20:20 (13:3)
Глазго – Манстер – 31:22 (28:5)
31 января
Лайонс – Буллс – 17:52 (3:26)
Дзебре – Коннахт – 15:31 (3:0)
Шаркс – Стормерс – 36:24 (14:17)
Ленстер – Эдинбург – 28:20 (7:15)
Оспрейс – Дрэгонс – 19:13 (7:7)
Ольстер – Кардифф Блюз – 21:14 (14:0)
Турнирное положение: Глазго – 43 очка (11 игр), Ленстер – 39 (11), Стормерс – 36 (10), Ольстер – 36 (10), Кардифф Блюз – 36 (11), Манстер – 34 (11), Оспрейс – 25 (11), Буллс – 24 (10), Лайонс – 24 (10), Шаркс – 23 (10), Бенеттон – 21 (11), Коннахт – 20 (10), Эдинбург – 18 (10), Дрэгонс – 18 (11), Скарлетс – 15 (10), Дзебре – 12 (11).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
30 января (пятница):
ПроД2 🇫🇷 «Орийяк» – «Валанс» / 21:00
ЮРЧ 🌍 «Глазго» – «Манстер» / 22:45
ПроД2 🇫🇷 «Биарриц» – «Гренобль» / 23:00
31 января (суббота):
ЮРЧ 🌍 «Шаркс» – «Стормерс» / 18:00
ЮРЧ 🌍 «Ленстер» – «Эдинбург» / 20:30
Топ-14 🇫🇷 «Тулуза» – «Байонна» / 23:00
1 февраля (воскресенье):
Топ-14 🇫🇷 «По» – «Тулон» / 23:05
Еще одно подтверждение, что юаровские команды, кроме Львов, нельзя заранее списывать.