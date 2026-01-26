Максим Шевцов перешел в «Динамо».

Регбист «Стрелы-Ак Барс» Максим Шевцов подписал контракт с «Динамо ».

В прошлом году Шевцов в составе казанского клуба стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка России.

– Максим, прошло три года с момента вашего ухода. Как вы оцениваете свое возвращение в «Динамо»?

– Конечно, я помню, как уходил, тогда многое было сказано сгоряча. Мы идем дальше – я повзрослел, да и время прошло, уже целых три года. Честно говоря, я очень рад быть здесь, в «Динамо».

– Как вас встретила команда?

– Команда встретила хорошо. Конечно, не без подколов, но все было на позитивной волне, в целом мне понравилась наша первая тренировка.

– Как вам тренировочный процесс?

– Пока только вливаюсь, очень понравилось тренироваться в Академии.

– Какой настрой и какие перспективы вы видите?

– Боевой. Будем честны, «Динамо» сильно выросло за последние годы. В прошлом сезоне в какой-то момент команда была в шаге от чемпионства. Надеюсь, этот шаг мы сделаем вместе в этом году.

– Какие цели ставите перед собой как спортсмен?

– В первую очередь хочу усилить свои показатели и реализовать весь свой потенциал. Повторюсь, я вижу чемпионство «Динамо» в этом году и планирую максимально реализовать свои навыки вместе с командой.

– Что хотели бы передать болельщикам?

– Болейте за «Динамо». Этот сезон обещает быть как минимум запоминающимся, – рассказал Шевцов.