1

Максим Шевцов перешел в «Динамо»

Максим Шевцов перешел в «Динамо».

Регбист «Стрелы-Ак Барс» Максим Шевцов подписал контракт с «Динамо».

В прошлом году Шевцов в составе казанского клуба стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка России.

– Максим, прошло три года с момента вашего ухода. Как вы оцениваете свое возвращение в «Динамо»?

– Конечно, я помню, как уходил, тогда многое было сказано сгоряча. Мы идем дальше – я повзрослел, да и время прошло, уже целых три года. Честно говоря, я очень рад быть здесь, в «Динамо».

– Как вас встретила команда?

– Команда встретила хорошо. Конечно, не без подколов, но все было на позитивной волне, в целом мне понравилась наша первая тренировка.

– Как вам тренировочный процесс?

– Пока только вливаюсь, очень понравилось тренироваться в Академии.

– Какой настрой и какие перспективы вы видите?

– Боевой. Будем честны, «Динамо» сильно выросло за последние годы. В прошлом сезоне в какой-то момент команда была в шаге от чемпионства. Надеюсь, этот шаг мы сделаем вместе в этом году.

– Какие цели ставите перед собой как спортсмен?

– В первую очередь хочу усилить свои показатели и реализовать весь свой потенциал. Повторюсь, я вижу чемпионство «Динамо» в этом году и планирую максимально реализовать свои навыки вместе с командой.

– Что хотели бы передать болельщикам?

– Болейте за «Динамо». Этот сезон обещает быть как минимум запоминающимся, – рассказал Шевцов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
logoСтрела-Ак Барс
logoДинамо
переходы
logoЧемпионат России по регби
Максим Шевцов
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Как пишут в телеграмах - в это трансферное окно создаётся впечатление, что у нас всего 2 клуба, и все туда стремятся посидеть на скамейке.
Регби в Telegram
Материалы по теме
Игрок французского «Альби» Дронов перешел в «Динамо»
24 января, 06:29
Иван Бесков перешел в «Динамо» из французского клуба «Аннесси»
23 января, 12:56
Максим Шевцов покинул «Стрелу-Ак Барс»
23 января, 12:44
Главные новости
United Rugby Championship. 11-й тур. «Бенеттон» сыграют со «Скарлетс», «Глазго» против «Манстера», другие матчи
вчера, 20:55
Гресев станет консультантом главного тренера «Заставы»
29 января, 20:54
«ВВА-Подмосковье» подписала контракты с пятью регбистами
29 января, 20:51
United Rugby Championship. 10-й тур. «Скарлетс» обыграли «Ольстер», «Коннахт» уступил «Ленстеру» и другие результаты
25 января, 06:08
Игрок французского «Альби» Дронов перешел в «Динамо»
24 января, 06:29
Иван Бесков перешел в «Динамо» из французского клуба «Аннесси»
23 января, 12:56
Франсуа Кляйнханс ушел из «Енисея-СТМ»
23 января, 12:48
Максим Шевцов покинул «Стрелу-Ак Барс»
23 января, 12:44
«Енисей-СТМ» расторг соглашение с Де-Аном Аккерманном за нарушение условий контракта
22 января, 06:26
Арлашов, Кароннов и Рябов перешли в «Стрелу-Ак Барс»
20 января, 20:40
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября 2025, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа 2025, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
11 мая 2025, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
26 апреля 2025, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
7 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
26 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
7 ноября 2023, 17:34