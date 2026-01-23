Иван Бесков перешел в «Динамо» из французского клуба «Аннесси».

Бесков в 17 лет уехал из России, проведя следующие несколько сезонов во Франции. До «Аннеси» он выступал во французском «Орийяке» в Про Д2 – втором по значимости дивизионе чемпионата Франции.

– Рады вас приветствовать в нашем клубе! Какие у вас эмоции от перехода в «Динамо»?

– Пока еще не успел все осознать, но мне все нравится, я настроен очень позитивно.

– Как вы оцениваете уровень подготовки команды к предстоящему сезону?

– Сейчас у нас только предсезонная подготовка, мы только начинаем набирать форму. Увидев текущий уровень команды, не сомневаюсь, что все будет на высоком уровне.

– Сегодня прошла ваша первая тренировка в «Динамо». Как вам тренировочный процесс?

– Все отлично. Пока адаптируюсь и вхожу в тренировочный процесс.

– Какие личные цели ставите на сезон?

– Хочу приложить максимум усилий и внести весомый вклад в борьбу за чемпионство. А также выйти на новый уровень игры.

– Когда вы поняли, что регби — это профессия, а не просто хобби?

– В 17 лет я уехал во Францию. Когда садился в самолет, тогда и осознал, что начинается новая глава в моей спортивной карьере.

– Что можете сказать нашим болельщикам?

– Уверяю: судя по тренировочному процессу и организации в клубе, нас ждет очень мощный сезон. Болейте за нас и приходите на матчи «Динамо »! – сказал Бесков.