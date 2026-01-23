Максим Шевцов покинул «Стрелу-Ак Барс».

Трехчетвертной Максим Шевцов не будет играть за «Стрелу-Ак Барс» в следующем сезоне.

Игрок перейдет в другой клуб.

Шевцов перешел в «Стрелу-Ак Барс» в сезоне 2022/2023, за это время он провел за клуб 30 матчей. Вместе с командой Максим стал победителем (2025) и серебряным призером (2024) чемпионата страны, обладателем Кубка (2023, 2025) и Суперкубка (2024, 2025) России, а также чемпионом России по регби-7 (2024).

«Пришло время сказать слова, которые даются нелегко. Мой путь в составе «Стрелы-Ак Барс» подходит к концу. Эти три года стали для меня по-настоящему важной и значимой частью карьеры и жизни. Помню, как все начиналось, как мы росли и маленькими шагами дошли до чемпионства. Помню обидные поражения в несколько очков, сборы, выезды и атмосферу в команде.

Все это незабываемо для меня, я в регби с самого детства, и кубки, к которым стремятся с детства, нам в прошлом сезоне удалось выиграть три раза. Это не описать словами. Я благодарен каждому, с кем выходил на поле, кто помогал за его пределами. Спасибо руководству и тренерскому штабу за возможность быть частью этой команды.

Всем болельщикам я передаю огромную благодарность, каждому из вас за ваши эмоции, переживания и поддержку. Сегодня я делаю новый шаг и иду дальше, чтобы продолжить развиваться и принимать новые вызовы. Это непростое решение, но я ухожу с уважением, благодарностью и гордостью за все, что мы сделали вместе. Увидимся на регбийных полях!» – рассказал Шевцов.



