United Rugby Championship. 10-й тур. «Стормерс» сыграют с «Шаркс», «Коннахт» против «Ленстера» и другие матчи
«Манстер» обыграл «Дрэгонс» в матче United Rugby Championship.
23-24 января пройдут матчи 10-го тура United Rugby Championship.
United Rugby Championship
10-й тур
23 января
Манстер – Дрэгонс – 22:20 (7:13)
Оспрейс – Лайонс – 24:24 (19:12)
Эдинбург – Буллс – 17:19 (17:5)
24 января
Скарлетс – Ольстер – 18.00
Коннахт – Ленстер – 20.30
Стормерс – Шаркс – 20.30
Дзебре – Глазго – 22.45
Кардифф Блюз – Бенеттон – 22.45
Турнирное положение: Стормерс – 36 очков (8 игр), Глазго – 34 (9), Манстер – 34 (10), Ольстер – 31 (8), Кардифф Блюз – 31 (9), Ленстер – 30 (9), Лайонс – 23 (9), Буллс – 20 (9), Оспрейс – 20 (10), Бенеттон – 19 (9), Эдинбург – 18 (8), Дрэгонс – 17 (10), Коннахт – 16 (8), Шаркс – 14 (8), Дзебре – 11 (9), Скарлетс – 9 (8).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
