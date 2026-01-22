«Енисей-СТМ» расторг соглашение с Де-Аном Аккерманном за нарушение условий контракта

«Енисей-СТМ» расторг соглашение с Аккерманном за нарушение условий контракта.

Центральный защитник перешел в команду перед прошлым сезоном и дебютировал весной в Суперкубке России против «Стрелы-Ак Барс».

За 16 матчей сезона Аккерманн набрал 40 очков.

«Енисей-СТМ» досрочно расторг соглашение с 27-летним южноафриканским центральным защитником за неисполнение, нарушение условий контракта. Благодарим за проделанную работу в сезоне 2025 и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – сообщили в команде.