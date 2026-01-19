Тренер нападающих «Стрелы-Ак Барс» Гари Бота покинул клуб.

Южноафриканский специалист присоединился к команде в 2022 году и вместе с клубом выиграл все трофеи в российском регби − стал чемпионом страны (2025), обладателем Кубка (2023, 2025) и Суперкубка России (2024, 2025).

«Обстоятельства сложились так, что Гари Бота покидает наш клуб. Мы благодарны ему за время, проведенное в «Стреле-Ак Барс», и за его вклад в трофеи команды. Желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» – рассказал спортивный директор «Стрелы-Ак Барс» Альфред Хисамов.