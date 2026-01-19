0

Игорь Абрамов стал игроком «Динамо»

Игорь Абрамов стал игроком «Динамо».

Левый столб Игорь Абрамов перешел из «Славы» в «Динамо».

Абрамов – чемпион Высшей лиги-2019 в составе ЦСКА,.

– Рады вас приветствовать в «Динамо». Какие у вас эмоции после перехода в клуб?

– Отличные, самые наилучшие.

– Как произошло ваше приглашение в команду? Долго ли обдумывали это предложение?

– Предложение поступило – обдумывал недолго. Я в «Динамо»!

– Как вам тренировочный процесс?

– Очень нравится, команда приняла отлично, с многими, скажем так, играл раньше, когда были в другом клубе, да и с многими в целом знаком.

– Какие личные цели ставите на сезон?

– Максимально хорошо показать себя в игре, усилить свои показатели и обойтись без травм!

– Есть ли у вас любимый игрок, которого вы могли бы назвать своим спортивным ориентиром?

– Думаю, нет. Для меня спортивный ориентир – это полная самоотдача и чемпионство «Динамо» в этом году! – рассказал Абрамов.
 
 

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
переходы
logoСлава
logoДинамо
logoЧемпионат России по регби
Игорь Абрамов
