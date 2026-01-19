Игорь Абрамов стал игроком «Динамо»
Левый столб Игорь Абрамов перешел из «Славы» в «Динамо».
Абрамов – чемпион Высшей лиги-2019 в составе ЦСКА,.
– Рады вас приветствовать в «Динамо». Какие у вас эмоции после перехода в клуб?
– Отличные, самые наилучшие.
– Как произошло ваше приглашение в команду? Долго ли обдумывали это предложение?
– Предложение поступило – обдумывал недолго. Я в «Динамо»!
– Как вам тренировочный процесс?
– Очень нравится, команда приняла отлично, с многими, скажем так, играл раньше, когда были в другом клубе, да и с многими в целом знаком.
– Какие личные цели ставите на сезон?
– Максимально хорошо показать себя в игре, усилить свои показатели и обойтись без травм!
– Есть ли у вас любимый игрок, которого вы могли бы назвать своим спортивным ориентиром?
– Думаю, нет. Для меня спортивный ориентир – это полная самоотдача и чемпионство «Динамо» в этом году! – рассказал Абрамов.