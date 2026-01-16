1

Потиханов перешел из «Локомотива» в «Стрелу-Ак Барс»

Потиханов перешел из «Локомотива» в «Стрелу-Ак Барс».

Трехчетвертной Даниил Потиханов перешел из «Локомотива» в «Стрелу-Ак Барс».

Игрок уже прибыл в расположение клуба и приступил к тренировочному процессу.

За карьеру он выступал за клубы «Империя», «ВВА-Подмосковье» и «Локомотив-Пенза» (с которым стал чемпионом России-2023). В чемпионате России занес 24 попытки и набрал 124 очка.

«Решение о переходе в «Стрелу-Ак Барс» принимал осознанно − понимаю, что защитить титул чемпиона сложнее, чем его завоевать. Для меня это − новый вызов и возможность помочь команде оставаться на вершине.

В коллективе приняли хорошо, рабочая атмосфера. С некоторыми ребятами был знаком, поэтому адаптация проходит спокойно. Впечатления от города также положительные. Готов много работать и приносить пользу команде», – сказал Потиханов.

«Рады приветствовать в нашем клубе Даниила Потиханова − это техничный игрок, который может сыграть как на краю, так и в центре веера. Уверен, что он усилит наш веер, а его чемпионский опыт поможет команде в предстоящих матчах.

Также переход Даниила − однозначное усиление для нашей команды по регби-7, которая в новом сезоне настроена вернуть себе чемпионство. Рассчитываем, что в матчах за «Стрелу-Ак Барс» Даниил проявит свои лучшие качества», – отметил спортивный директор «Стрелы-Ак Барс» Альфред Хисамов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: сайт «Стрелы-Ак Барс»
