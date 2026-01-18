  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Кубок чемпионов по регби. 4-й тур. «Бристоль» уступил «Бордо», «Глазго» обыграл «Сарацинов» и другие результаты
29

Кубок чемпионов по регби. 4-й тур. «Бристоль» уступил «Бордо», «Глазго» обыграл «Сарацинов» и другие результаты

На Кубке чемпионов по регби прошел четвертый тур.

С 16 по 18 января прошел четвертый тур группового этапа Кубка чемпионов по регби.

Кубок чемпионов по регби

Групповой этап

4-й тур

Группа 1

17 января, суббота

Шаркс (ЮАР) – Клермон (Франция) – 50:12 (14:12)

Тулуза (Франция) – Сэйл Шаркс (Англия) – 77:7 (28:0)

18 января, воскресенье

Глазго (Шотландия) – Сарацины (Англия) – 28:3 (21:3)

Положение в группе: Глазго – 20 очков (4 игры), Тулуза – 12 (4), Сэйл Шаркс – 11 (4), Сарацины – 10 (4), Шаркс – 10 (4), Клермон – 0 (4).

Группа 2

16 января, пятница

Бат (Англия) – Эдинбург (Шотландия) – 63:10 (28:10)

17 января, суббота

Манстер (Ирландия) – Кастр (Франция) – 29:31 (12:17)

Глостер (Англия) – Тулон (Франция) – 14:31 (7:21)

Положение в группе: Бат – 16 (4), Тулон – 14 (4), Кастр – 10 (4), Эдинбург – 10 (4), Манстер – 8 (4), Глостер – 6 (4).

Группа 3

17 января, суббота

Авирон Байонн (Франция) – Ленстер (Ирландия) – 13:22 (10:3)

Стормерс (ЮАР) – Лестер (Англия) – 39:26 (15:14)

18 января, воскресенье

Ла-Рошель (Франция) – Арлекины (Англия) – 18.15

Положение в группе: Ленстер – 18 (4), Стормерс – 14 (4), Арлекины – 11 (3), Лестер – 6 (4), Ла-Рошель – 6 (3), Авирон Байонн – 0 (4). 

Группа 4

16 января, пятница

Сексьон Палуаз (Франция) – Буллс (ЮАР) – 24:26 (21:12)

18 января, воскресенье

Бристоль (Англия) – Бордо (Франция) – 15:27 (5:17)

Нортгемптон (Англия) – Скарлетс (Уэльс) – 18.15

Положение в группе: Бордо – 20 (4), Бристоль – 14 (4), Нортгемптон – 10 (3), Буллс – 7 (4), Сексьон Палуаз – 6 (4), Скарлетс – 2 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Кубок чемпионов
результаты
Байонн
logoСарацины
logoСтормерс (Вестерн Провинс)
logoНортгемптон
logoШаркс
Бат Регби
Сексьон Палуаз
logoСэйл Шаркс
Бристоль
logoГлазго Уорриорс
logoБуллс
logoЛестер Тайгерс
logoЛенстер
logoТулон
Бордо-Бегль
logoАрлекины
logoЛланелли Скарлетс
logoКастр Олимпик
logoТулуза
logoМанстер
logoКлермон
logoЭдинбург
Ля Рошель (регби-7)
Глостер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Главные новости
Тренер нападающих «Стрелы-Ак Барс» Гари Бота покинул клуб
сегодня, 06:34
Игорь Абрамов стал игроком «Динамо»
сегодня, 06:31
Потиханов перешел из «Локомотива» в «Стрелу-Ак Барс»
16 января, 06:27
Малербе перешел из «Динамо» в «Стрелу-Ак Барс»
13 января, 13:59
Игрок «Енисея-СТМ» Семен Гарманов завершил карьеру в 24 года
13 января, 10:13
Игроки «Локомотива» возобновили тренировки после зимнего отпуска
13 января, 06:59
Вознюк перешел из «Локомотива» в «Балтийский Шторм»
13 января, 06:56
Кубок чемпионов по регби. «Сарацины» обыграли «Тулузу», «Арлекины» разгромили «Стормерс» и другие матчи
11 января, 20:14
«Мой организм больше не хочет». Кирилл Готовцев может завершить карьеру
10 января, 06:23
Федерация регби Москвы об отравлении детской команды в Сочи: «Ситуация на полном контроле. Здоровью детей ничего не угрожает, они под наблюдением врачей»
7 января, 18:14
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября 2025, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа 2025, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
11 мая 2025, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
26 апреля 2025, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
7 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
26 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
7 ноября 2023, 17:34