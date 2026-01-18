Кубок чемпионов по регби. 4-й тур. «Бристоль» уступил «Бордо», «Глазго» обыграл «Сарацинов» и другие результаты
С 16 по 18 января прошел четвертый тур группового этапа Кубка чемпионов по регби.
Групповой этап
4-й тур
Группа 1
17 января, суббота
Шаркс (ЮАР) – Клермон (Франция) – 50:12 (14:12)
Тулуза (Франция) – Сэйл Шаркс (Англия) – 77:7 (28:0)
18 января, воскресенье
Глазго (Шотландия) – Сарацины (Англия) – 28:3 (21:3)
Положение в группе: Глазго – 20 очков (4 игры), Тулуза – 12 (4), Сэйл Шаркс – 11 (4), Сарацины – 10 (4), Шаркс – 10 (4), Клермон – 0 (4).
Группа 2
16 января, пятница
Бат (Англия) – Эдинбург (Шотландия) – 63:10 (28:10)
17 января, суббота
Манстер (Ирландия) – Кастр (Франция) – 29:31 (12:17)
Глостер (Англия) – Тулон (Франция) – 14:31 (7:21)
Положение в группе: Бат – 16 (4), Тулон – 14 (4), Кастр – 10 (4), Эдинбург – 10 (4), Манстер – 8 (4), Глостер – 6 (4).
Группа 3
17 января, суббота
Авирон Байонн (Франция) – Ленстер (Ирландия) – 13:22 (10:3)
Стормерс (ЮАР) – Лестер (Англия) – 39:26 (15:14)
18 января, воскресенье
Ла-Рошель (Франция) – Арлекины (Англия) – 18.15
Положение в группе: Ленстер – 18 (4), Стормерс – 14 (4), Арлекины – 11 (3), Лестер – 6 (4), Ла-Рошель – 6 (3), Авирон Байонн – 0 (4).
Группа 4
16 января, пятница
Сексьон Палуаз (Франция) – Буллс (ЮАР) – 24:26 (21:12)
18 января, воскресенье
Бристоль (Англия) – Бордо (Франция) – 15:27 (5:17)
Нортгемптон (Англия) – Скарлетс (Уэльс) – 18.15
Положение в группе: Бордо – 20 (4), Бристоль – 14 (4), Нортгемптон – 10 (3), Буллс – 7 (4), Сексьон Палуаз – 6 (4), Скарлетс – 2 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.