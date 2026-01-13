3

Малербе перешел из «Динамо» в «Стрелу-Ак Барс»

Малербе перешел из «Динамо» в «Стрелу-Ак Барс».

Южноафриканский регбист Арноут Малербе перешел из «Динамо» в «Стрелу-Ак Барс».

Малербе выступал за «Динамо» с 2023 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 16 матчах и стал серебряным призером чемпионата России.

«Очень рад стать частью чемпионской команды, которая в прошлом сезоне выиграла все трофеи в российском регби. Когда приходишь в такую команду, чувствуешь определенную ответственность − хочется отдавать максимум на поле, чтобы завоевать все, что можно, и в новом сезоне.

Со многими игроками «Стрелы-Ак Барс» я знаком: с кем-то играли вместе, с кем-то, как с тренерами, пересекались в «Российских Барбарианс». Не могу дождаться того момента, когда надену регбийку «Стрелы-Ак Барс», – рассказал Малербе.

«Арноут − опытный и хорошо обученный столб, который обладает нужными качествами как в статике, так и в открытой игре. Рады, что удалось заполучить его в нашу команду.

Это однозначное усиление первой линии, его приход добавит конкуренции среди столбов, что поможет сделать нашу схватку еще более грозным оружием.

Наш тренерский штаб работал с ним в составе «Российских Барбарианс», поэтому знает его сильные стороны и то, как их правильно использовать», – отметил спортивный директор «Стрелы-Ак Барс» Альфред Хисамов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: сайт «Стрелы-Ак Барс»
