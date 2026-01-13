Игрок «Енисея-СТМ» Семен Гарманов завершил карьеру в 24 года.

Регбист «Енисея-СТМ» Семен Гарманов принял решение завершить карьеру в 24 года.

В прошлом сезоне Гарманов играл за «Металлург » на правах аренды.

– Насколько для тебя стало неожиданным, что «Енисей» не стал предлагать новый контракт? Был ли разговором с Александром Первухиным на эту тему?

– Я примерно это понимал с начала года. Александр Юрьевич меня не подключил к работе с основной командой на предсезонную подготовку и я тренировался с дублем. Хотя до этого три года подряд проходил предсезонку с основой.

Далее пришла новость о Новокузнецке, что нужно поехать туда в аренду, помочь «Металлургу». Я подумал, что это хороший вариант получить игровое время, но из Красноярска уезжать не хотелось конечно же. И у меня было понимание, что когда вернусь с аренды, то Александр Юрьевич меня не будет продлевать и предлагать новый контракт.

– Что стало причиной отсутствия нового соглашения: не удалось воспользоваться предоставленными шансами, высокая конкуренция или этих самых шансов не получил в достаточной степени?

– Я достаточно много раз ездил в аренду. За «Химик» отыграл все сезоны, пока они были в элите чемпионата России. Неплохо, как я считаю, показывал себя в Новокузнецке. Но, к огромному сожалению, Александр Юрьевич не дал мне шанса полноценно попробовать себя в «Енисее».

Понимаю, что в основной команде высокая конкуренция, но думаю, с соперниками из нижней части турнирной таблицы можно было дать шанс, так как у меня было огромное желание доказать, чего я стою.

Ведь когда выходишь играть за «Енисей-СТМ» – это плюс сто к мотивации. Да, безусловно были матчи в «семерке» и молодежном составе, но хотелось все-таки сыграть в «пятнашку» под руководством Первухина.

– Какие дальнейшие планы?

– Планов в регби на данный момент у меня нет. Пробую себя в другой сфере и пока мне все нравится. Были предложения от других клубов, но я не стал их рассматривать, так как хочу жить в Красноярске, рядом с родными и близкими мне людьми. Меня здесь все устраивает.

– То есть можно говорить об остановке спортивной карьеры?

– Да, все именно так, – рассказал Гарманов.