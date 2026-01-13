Игроки «Локомотива» возобновили тренировки после зимнего отпуска.

Игроки пензенского «Локомотива » возобновили тренировки после зимнего отпуска.

Регбисты собрались во Дворце спорта «Рубин».

«Предсезонка – всегда тяжелый период, и здесь главное следовать намеченной программе. Сейчас нужно набирать силу, выносливость и скорость, не забывая о технических навыках. Позже добавится работа над тактическими схемами. В первый день команда собралась почти в полном составе – в ближайшее время ждем новичков из ЮАР. Кроме того, у нас есть вакантное место для еще одного легионера.

Мы рады, что вернулся Влад Перестяк, присоединился к нам Егор Зыков. Кроме того, в предстоящем сезоне планируем продолжать подключение к работе в основном составе нашей пензенской молодежи: в частности, речь о Павле Сошине, Антоне Дивцове, Глебе Мишине, Максиме Калмакове, Даниле Пичужкине, Кирилле Синюкове, Ярославе Пуштакове.

Они воспитанники спортивной школы «Локомотив», и это важно», – рассказал главный тренер команды Александр Янюшкин .