Вознюк перешел из «Локомотива» в «Балтийский Шторм».
Защитник Александр Вознюк перешел из «Локомотива» в «Балтийский Шторм».
Регбист уже выступал за команду из Калининграда, откуда после позапрошлого сезона и ушел в «Локомотив».
«Не передать словами, как сложно мне было покидать родной регион и с каким удовольствием я снова с любимой командой.
Спасибо руководству и болельщикам за поддержку. Рад воссоединиться с братом и своей семьей, постараемся изо всех сил рвать и метать за наш сногсшибательный Калининград», – рассказал Вознюк.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
