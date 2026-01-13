Вознюк перешел из «Локомотива» в «Балтийский Шторм».

Защитник Александр Вознюк перешел из «Локомотива» в «Балтийский Шторм».

Регбист уже выступал за команду из Калининграда, откуда после позапрошлого сезона и ушел в «Локомотив».

«Не передать словами, как сложно мне было покидать родной регион и с каким удовольствием я снова с любимой командой.

Спасибо руководству и болельщикам за поддержку. Рад воссоединиться с братом и своей семьей, постараемся изо всех сил рвать и метать за наш сногсшибательный Калининград», – рассказал Вознюк.