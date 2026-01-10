1

«Мой организм больше не хочет». Кирилл Готовцев может завершить карьеру

Российский регбист Кирилл Готовцев может завершить карьеру.

Игрок английского «Глостера» Кирилл Готовцев может завершить карьеру.

Об этом 38-летний регбист сообщил в подкасте «50-22».

«Мой организм больше не хочет. Он не выдерживает. Надеюсь, что у меня будет плавный переход от одной цели к другой», – сказал Готовцев.

Спортсмен отметил, что рассматривает варианты работы в Англии и России. А еще не упустил бы шанс потренировать молодых регбистов в академии «Глостера».

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
Глостер
Кирилл Готовцев
премьер-лига Англия
