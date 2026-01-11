  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Кубок чемпионов по регби. «Сарацины» сыграют с «Тулузой», «Арлекины» встретятся со «Стормерс» и другие матчи
17

Кубок чемпионов по регби. «Сарацины» сыграют с «Тулузой», «Арлекины» встретятся со «Стормерс» и другие матчи

На Кубке чемпионов по регби проходят матчи третьего тура.

С 9 по 11 января пройдет третий тур группового этапа Кубка чемпионов по регби.

Кубок чемпионов по регби

Групповой этап

3-й тур

Группа 1

10 января, суббота

Клермон (Франция) – Глазго (Шотландия) – 21:33 (7:26)

Сэйл Шаркс (Англия) – Шаркс (ЮАР) – 26:10 (7:3)

11 января, воскресенье

Сарацины (Англия) – Тулуза (Франция) – 20.30

Положение в группе: Глазго – 15 очков (3 игры), Сэйл Шаркс – 11 (3), Сарацины – 6 (2), Тулуза – 6 (2), Шаркс – 5 (3), Клермон – 0 (3).

Группа 2

9 января, пятница

Кастр (Франция) – Бат (Англия) – 20:34 (17:21)

Эдинбург (Шотландия) – Глостер (Англия) – 26:24 (5:18)

11 января, воскресенье

Тулон (Франция) – Манстер (Ирландия) – 16.00

Положение в группе: Бат – 11 (3), Эдинбург – 10 (3), Глостер – 6 (3), Манстер – 5 (2), Тулон – 5 (2), Кастр – 5 (3).

Группа 3

10 января, суббота

Ленстер (Ирландия) – Ла-Рошель (Франция) – 25:24 (12:7)

Лестер (Англия) –  Авирон Байонн (Франция) – 57:14 (24:0)

11 января, воскресенье

Арлекины (Англия) – Стормерс (ЮАР) – 16.00

Положение в группе: Ленстер – 14 (3), Стормерс – 9 (2), Арлекины – 6 (2), Ла-Рошель – 6 (3), Лестер – 5 (3), Авирон Байонн – 0 (3). 

Группа 4

10 января, суббота

Буллс (ЮАР) – Бристоль (Англия) – 49:61 (28:47)

Скарлетс (Уэльс) – Сексьон Палуаз (Франция) – 38:47 (24:26)

11 января, воскресенье

Бордо (Франция) – Нортгемптон (Англия) – 18.15

Положение в группе: Бристоль – 14 (3), Нортгемптон – 10 (2), Бордо – 10 (2), Сексьон Палуаз – 5 (3), Скарлетс – 2 (3), Буллс – 2 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Кубок чемпионов
результаты
logoЭдинбург
logoЛенстер
Ла-Рошель
Бристоль
logoСэйл Шаркс
logoКлермон
Глостер
logoГлазго Уорриорс
logoЛестер Тайгерс
Бат Регби
Байонн
logoКастр Олимпик
logoШаркс
logoБуллс
logoТулуза
logoНортгемптон
Сексьон Палуаз
logoТулон
logoСарацины
logoЛланелли Скарлетс
logoМанстер
logoАрлекины
logoСтормерс (Вестерн Провинс)
Бордо-Бегль
