Кубок чемпионов по регби. «Сарацины» сыграют с «Тулузой», «Арлекины» встретятся со «Стормерс» и другие матчи
С 9 по 11 января пройдет третий тур группового этапа Кубка чемпионов по регби.
Групповой этап
3-й тур
Группа 1
10 января, суббота
Клермон (Франция) – Глазго (Шотландия) – 21:33 (7:26)
Сэйл Шаркс (Англия) – Шаркс (ЮАР) – 26:10 (7:3)
11 января, воскресенье
Сарацины (Англия) – Тулуза (Франция) – 20.30
Положение в группе: Глазго – 15 очков (3 игры), Сэйл Шаркс – 11 (3), Сарацины – 6 (2), Тулуза – 6 (2), Шаркс – 5 (3), Клермон – 0 (3).
Группа 2
9 января, пятница
Кастр (Франция) – Бат (Англия) – 20:34 (17:21)
Эдинбург (Шотландия) – Глостер (Англия) – 26:24 (5:18)
11 января, воскресенье
Тулон (Франция) – Манстер (Ирландия) – 16.00
Положение в группе: Бат – 11 (3), Эдинбург – 10 (3), Глостер – 6 (3), Манстер – 5 (2), Тулон – 5 (2), Кастр – 5 (3).
Группа 3
10 января, суббота
Ленстер (Ирландия) – Ла-Рошель (Франция) – 25:24 (12:7)
Лестер (Англия) – Авирон Байонн (Франция) – 57:14 (24:0)
11 января, воскресенье
Арлекины (Англия) – Стормерс (ЮАР) – 16.00
Положение в группе: Ленстер – 14 (3), Стормерс – 9 (2), Арлекины – 6 (2), Ла-Рошель – 6 (3), Лестер – 5 (3), Авирон Байонн – 0 (3).
Группа 4
10 января, суббота
Буллс (ЮАР) – Бристоль (Англия) – 49:61 (28:47)
Скарлетс (Уэльс) – Сексьон Палуаз (Франция) – 38:47 (24:26)
11 января, воскресенье
Бордо (Франция) – Нортгемптон (Англия) – 18.15
Положение в группе: Бристоль – 14 (3), Нортгемптон – 10 (2), Бордо – 10 (2), Сексьон Палуаз – 5 (3), Скарлетс – 2 (3), Буллс – 2 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.