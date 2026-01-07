  • Спортс
  • Федерация регби Москвы об отравлении детской команды в Сочи: «Ситуация на полном контроле. Здоровью детей ничего не угрожает, они под наблюдением врачей»
0

Федерация регби Москвы об отравлении детской команды в Сочи: «Ситуация на полном контроле. Здоровью детей ничего не угрожает, они под наблюдением врачей»

Федерация регби Москвы прокомментировала отравление детской команды в Сочи.

В пресс-службе Федерации регби Москвы заявили, что здоровью спортсменов, которые отравились в Сочи, ничего не угрожает. Их состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что в гостинице поселка Лоо в Сочи отравились 20 юных регбистов в возрасте 10-12 лет, прибывших на соревнования. Прокуратура Лазаревского района и Роспотребнадзор начали проверку по факту отравления. 

«Ситуация находится на полном контроле Федерации регби Москвы. Наш официальный представитель, исполнительный директор Дмитрий Половых, находится на месте и лично контролирует происходящее.

Здоровью московских регбистов ничего не угрожает, состояние детей стабильное, они находятся под наблюдением врачей и сопровождающих. Мы находимся в постоянном контакте с организаторами, медицинскими службами и контролирующими органами.

По имеющейся на данный момент информации ни одного ребенка по линии скорой помощи в больницу не забирали, в течение всей ночи в гостинице дежурили медицинские работники, все необходимые меры были приняты оперативно», – отметили в федерации.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
происшествия
ТАСС
