Южноафриканский регбист Гюнтер Ван Вуурен покинул «Динамо» по семейным обстоятельствам.

«Когда я размышляю об этом моменте, мое сердце наполняется горько-сладким чувством грусти и благодарности. С глубокой признательностью и дорогими воспоминаниями, я объявляю о завершении важной главы в моей карьере здесь, в России.

Работать в регбийном клубе «Динамо» на протяжении последних пяти лет было для меня честью и привилегией. Наблюдение за превращением клуба в одну из ведущих команд России стало одним из самых ярких событий на моем профессиональном пути.

Скоро мы с женой вернемся в Южную Африку, но Москва всегда будет занимать особое место в наших сердцах, и мы всегда будем считать ее своим домом.

Я хочу выразить сердечную благодарность каждому, кто был частью этого невероятного путешествия. Ваша поддержка помогла мне стать лучшим спортсменом, игроком в регби и личностью.

Эти незабываемые воспоминания навсегда останутся в моем сердце», – сказал Ван Вуурен.