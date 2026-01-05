1

Дамир Байбурин завершил карьеру. В прошлом сезоне он выступал за «Славу»

Дамир Байбурин завершил карьеру.

30-летний российский регбист Дамир Байбурин завершил карьеру.

Минувший сезон Байбурин провел за московскую «Славу», за которую сыграл 9 матчей в чемпионате России по регби и отметился двумя попытками.

В столичном коллективе Байбурин выступал на правах аренды, по окончании сезона вернулся в «Стрелу-Ак Барс», где у него завершился контракт, и стал свободным агентом.

«Друзья, сегодня я принял, вероятно, судьбоносное решение! Я ухожу из профессионального спорта! Благодарю всех и каждого за это незабываемое приключение, обнимаю крепко каждого с кем знаком, благодаря этой великой игре.

Партнеров по команде, с кем мы делили горечь поражений и сладость исторических побед; каждого тренера. что вложил в меня свои знания и веру; менеджеров, чья работа не видна, но архиважная; массажистов и докторов – людей, которые порой одни понимают на какой риск ты идешь, выходя на поле с болячкой; работников стадиона, которые суетятся ежедневно; соперников, которые заставляют тебя быть лучше каждый день!

Ну и самых главных людей в мире спорта – болельщиков. Без вашей поддержки все наше дело вообще не имеет смысла! Спасибо «Стрела-Ак Барс», мое сердце навсегда с тобой, ты сделала меня профессионалом! Спасибо «Славе», что показали как люди могут любить эту игру, несмотря на внешние обстоятельства, обнимаю каждого красно-желтого фаната, вы просто топ!

Горжусь своей карьерой, она была не длинная, но теперь точно доказано, что человек даже после долгого перерыва может заиграть в элитном дивизионе, капитанить и даже завоевывать трофеи, если в него поверят, и он примет эту веру как большую честь и ответственность! Так что, молодежь – работайте, успех неизбежен, а мне пора идти дальше. Всех благ! Всех обнял! Всегда на связи», – написал Байбурин.
 
 

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
