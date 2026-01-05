  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • 19-летний Кирилл Фраиндт стал первым россиянином с 2009-го, который занес попытку в чемпионате Франции
46

19-летний Кирилл Фраиндт стал первым россиянином с 2009-го, который занес попытку в чемпионате Франции

Фраиндт стал первым россиянином с 2009-го, который занес попытку в Топ-14.

19-летний российский регбист Кирилл Фраиндт занес попытку в чемпионате Франции (Топ-14).

Фраиндт отличился за «Ла-Рошель» в матче против «Тулона» (66:0).

Он стал первым первым россиянином с 2009-го, который занес попытку в Топ-14. До него очки в Топ-14 набирал Кирилл Кулемин, выступавший за «Кастр» с 2008 по 2012-й.

Воспитанник «Енисея-СТМ» летом заключил двухлетнее соглашение с французским клубом. Фраиндт дебютировал за «Ла-Рошель» 1 декабря.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoТулон
Кирилл Фраиндт
Ла-Рошель
Топ-14
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Кубок чемпионов по регби. «Тулон» обыграл «Бат», «Нортгемптон» разгромил «Буллс», другие результаты
14 декабря 2025, 17:47
Кубок чемпионов по регби. «Сексьон Палуаз» уступил «Нортгемптону», «Тулуза» обыграла «Шаркс» и другие результаты
7 декабря 2025, 19:40
Фраиндт о дебюте в Топ-14: «Игра чувствуется на таком уровне просто потрясающе. Болельщиков тысяч 20, порой даже закладывало уши»
2 декабря 2025, 12:46
Главные новости
Дамир Байбурин завершил карьеру. В прошлом сезоне он выступал за «Славу»
вчера, 06:42
United Rugby Championship. 9-й тур. «Стормерс» обыграли «Буллс», «Ленстер» разгромил «Коннахт», другие результаты
3 января, 21:22
«ВВА-Подмосковье» рассталась с семью игроками
30 декабря 2025, 14:25
Судья Мария Климкина: «Реакции у людей на меня бывают разными. Кто-то сразу говорит, что это «не женское дело», а кто-то искренне восхищается»
28 декабря 2025, 11:37
United Rugby Championship. 8-й тур. «Глазго» обыграл «Эдинбург», «Ленстер» победил «Манстер» и другие результаты
27 декабря 2025, 21:13
Проект календаря российского регби на сезон-2026: Суперкубок в конце апреля, чемпионат России стартует в мае
26 декабря 2025, 13:04
Гендиректор Федерации регби России: «В ближайшее время подпишем договор сотрудничества с РФС, будем объединяться с футболом»
26 декабря 2025, 12:33
Федоров о детском регби: «Это проблема всего российского спорта: где-то лет до 15-16 у нас массовость огромная, а дальше просто провал»
26 декабря 2025, 12:25
Павел Федоров: «С точки зрения стоимости, Федерация регби России – одна из самых привлекательных для спонсоров»
26 декабря 2025, 12:17
Федоров об окончании сотрудничества с PARI: «Титульный нейминг нашего чемпионата и Кубка пока свободен. Переговоры идут»
26 декабря 2025, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября 2025, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа 2025, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
11 мая 2025, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
26 апреля 2025, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
7 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
26 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
7 ноября 2023, 17:34