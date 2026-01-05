19-летний Кирилл Фраиндт стал первым россиянином с 2009-го, который занес попытку в чемпионате Франции
Фраиндт стал первым россиянином с 2009-го, который занес попытку в Топ-14.
19-летний российский регбист Кирилл Фраиндт занес попытку в чемпионате Франции (Топ-14).
Фраиндт отличился за «Ла-Рошель» в матче против «Тулона» (66:0).
Он стал первым первым россиянином с 2009-го, который занес попытку в Топ-14. До него очки в Топ-14 набирал Кирилл Кулемин, выступавший за «Кастр» с 2008 по 2012-й.
Воспитанник «Енисея-СТМ» летом заключил двухлетнее соглашение с французским клубом. Фраиндт дебютировал за «Ла-Рошель» 1 декабря.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости