19-летний Кирилл Фраиндт стал первым россиянином с 2009-го, который занес попытку в чемпионате Франции

19-летний российский регбист Кирилл Фраиндт занес попытку в чемпионате Франции (Топ-14 ).

Фраиндт отличился за «Ла-Рошель» в матче против «Тулона» (66:0).

Он стал первым первым россиянином с 2009-го, который занес попытку в Топ-14. До него очки в Топ-14 набирал Кирилл Кулемин, выступавший за «Кастр» с 2008 по 2012-й.

Воспитанник «Енисея-СТМ» летом заключил двухлетнее соглашение с французским клубом. Фраиндт дебютировал за «Ла-Рошель» 1 декабря.