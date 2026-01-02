United Rugby Championship. 9-й тур. «Оспрейс» обыграли «Кардифф», «Ольстер» встретится с «Манстером» и другие матчи
«Ольстер» встретится с «Манстером» в United Rugby Championship.
С 1 по 3 января проходят матчи девятого тура United Rugby Championship.
United Rugby Championship
9-й тур
1 января
Оспрейс – Кардифф Блюз – 33:22 (12:7)
Дрэгонс – Скарлетс – 28:5 (7:5)
2 января
Ольстер – Манстер – 22.45
3 января
Шаркс – Лайонс – 16.30
Стормерс – Буллс – 19.00
Бенеттон – Эдинбург – 20.30
Ленстер – Коннахт – 20.30
Глазго – Дзебре – 22.45
Турнирное положение: Стормерс – 32 очка (7 игр), Манстер – 30 (8), Кардифф Блюз – 30 (9), Глазго – 29 (8), Ольстер – 26 (7), Ленстер – 25 (8), Бенеттон – 17 (8), Лайонс – 17 (7), Оспрейс – 17 (9), Коннахт – 16 (7), Буллс – 15 (7), Дрэгонс – 15 (9), Эдинбург – 13 (7), Шаркс – 12 (7), Дзебре – 11 (8), Скарлетс – 9 (8).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Антон Пилясов
