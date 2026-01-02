  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • United Rugby Championship. 9-й тур. «Оспрейс» обыграли «Кардифф», «Ольстер» встретится с «Манстером» и другие матчи
0

United Rugby Championship. 9-й тур. «Оспрейс» обыграли «Кардифф», «Ольстер» встретится с «Манстером» и другие матчи

«Ольстер» встретится с «Манстером» в United Rugby Championship.

С 1 по 3 января проходят матчи девятого тура United Rugby Championship.

United Rugby Championship

9-й тур

1 января

Оспрейс – Кардифф Блюз – 33:22 (12:7)

Дрэгонс – Скарлетс – 28:5 (7:5)

2 января

Ольстер – Манстер – 22.45

3 января

Шаркс – Лайонс – 16.30

Стормерс – Буллс – 19.00

Бенеттон – Эдинбург – 20.30

Ленстер – Коннахт – 20.30

Глазго – Дзебре – 22.45

Турнирное положение: Стормерс – 32 очка (7 игр), Манстер – 30 (8), Кардифф Блюз – 30 (9), Глазго – 29 (8), Ольстер – 26 (7), Ленстер – 25 (8), Бенеттон – 17 (8), Лайонс – 17 (7), Оспрейс – 17 (9), Коннахт – 16 (7), Буллс – 15 (7),  Дрэгонс – 15 (9), Эдинбург – 13 (7), Шаркс – 12 (7), Дзебре – 11 (8), Скарлетс – 9 (8).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Антон Пилясов
результаты
logoБуллс
logoОспрейс
logoДзебре
logoГлазго Уорриорс
logoКоннахт
logoКардифф Блюз
logoЭдинбург
logoЛланелли Скарлетс
logoБенеттон Тревизо
Ньюпорт Гвент Дрэгонс
logoШаркс
logoМанстер
United Rugby Championship
logoОльстер
logoЛенстер
logoСтормерс (Вестерн Провинс)
logoЛайонс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Главные новости
«ВВА-Подмосковье» рассталась с семью игроками
30 декабря 2025, 14:25
Судья Мария Климкина: «Реакции у людей на меня бывают разными. Кто-то сразу говорит, что это «не женское дело», а кто-то искренне восхищается»
28 декабря 2025, 11:37
United Rugby Championship. 8-й тур. «Глазго» обыграл «Эдинбург», «Ленстер» победил «Манстер» и другие результаты
27 декабря 2025, 21:13
Проект календаря российского регби на сезон-2026: Суперкубок в конце апреля, чемпионат России стартует в мае
26 декабря 2025, 13:04
Гендиректор Федерации регби России: «В ближайшее время подпишем договор сотрудничества с РФС, будем объединяться с футболом»
26 декабря 2025, 12:33
Федоров о детском регби: «Это проблема всего российского спорта: где-то лет до 15-16 у нас массовость огромная, а дальше просто провал»
26 декабря 2025, 12:25
Павел Федоров: «С точки зрения стоимости, Федерация регби России – одна из самых привлекательных для спонсоров»
26 декабря 2025, 12:17
Федоров об окончании сотрудничества с PARI: «Титульный нейминг нашего чемпионата и Кубка пока свободен. Переговоры идут»
26 декабря 2025, 12:12
Павел Фиц о «Красном Яре»: «В финальной части мы всегда начинаем сыпаться как команда. Не знаю, с чем это связано»
26 декабря 2025, 12:03
Созонова о завершении карьеры: «Уже пару лет говорила супругу, что готова закончить. Но именно в этом году мы окончательно поняли: пора»
25 декабря 2025, 06:58
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября 2025, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа 2025, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
11 мая 2025, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
26 апреля 2025, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
7 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
26 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
7 ноября 2023, 17:34