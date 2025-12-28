Судья Мария Климкина: «Реакции у людей на меня бывают разными. Кто-то сразу говорит, что это «не женское дело», а кто-то искренне восхищается»

Мария Климкина рассказала об отношении к женщинам-судьям в регби.

Регбийный арбитр Мария Климкина рассказала о том, как ее воспринимают в этой роли мужчины.

– В этом сезоне вы стали первой женщиной-арбитром в поле в мужском чемпионате России по регби. Чем этот матч отличался от других для вас — и в профессиональном, и в эмоциональном плане?

– Конечно, этот матч между «Металлургом» и «Локомотивом» был особенным. Несмотря на опыт работы на неофициальных тест-матчах и участие в тренировках РК «Красный Яр», официальный матч плей-офф чемпионата России – это другой уровень. Это уже не просто игра, а ответственность за историю.

Особые чувства добавляло и место проведения: матч проходил практически на моей родной земле, я из Прокопьевска. На трибунах были родители, а мой муж, Максим Климкин, работал комиссаром матча.

Когда я выходила на поле, было сильное внутреннее волнение и абсолютное понимание: я первая женщина-арбитр в поле на официальном мужском матче чемпионата России. Конечно, я переживала, потому что от моей работы зависел не только этот матч, но и то, увидят ли в будущем девушек в роли главных арбитров на мужских соревнованиях.

– Судье важно одновременно быть в постоянном контакте с игроками и сохранять профессиональную дистанцию. Как вы выстраиваете это общение на поле и за его пределами?

– Наверное, люди, которые не знают меня вне регби, часто думают, что я очень жесткая, требовательная, высокомерная, даже грубая. В «рубашке» судьи я действительно должна быть непоколебимой и максимально уверенной — без этого на поле просто нельзя. И игрокам иногда кажется, что такой я остаюсь и в жизни, но это совсем не так.

Хотелось бы, чтобы все понимали: на поле у нас исключительно деловые отношения «судья – игрок – тренер», а после финального свистка они могут быть приятельскими. Я всегда открыта к диалогу, готова объяснить решение, разобрать момент, подсказать, помочь. Уважение и контакт с игроками строятся именно на этом балансе: жесткость в игре и открытость вне ее.

– Женщина-арбитр в регби – до сих пор редкость даже на международном уровне. Как реагируют люди, когда впервые узнают, что вы судите матчи по регби?

– Реакции у людей бывают абсолютно разными. Кто-то сразу говорит, что это «не женское дело», а кто-то, наоборот, искренне восхищается. Люди, которые немного знакомы с регби, почти всегда добавляют, что увидеть женщину-арбитра – большая редкость. Я спокойно отношусь к любым реакциям. Для меня главное, чтобы обо мне судили не по полу, а по качеству работы на поле, – рассказала Климкина.