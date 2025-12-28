  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Судья Мария Климкина: «Реакции у людей на меня бывают разными. Кто-то сразу говорит, что это «не женское дело», а кто-то искренне восхищается»
2

Судья Мария Климкина: «Реакции у людей на меня бывают разными. Кто-то сразу говорит, что это «не женское дело», а кто-то искренне восхищается»

Мария Климкина рассказала об отношении к женщинам-судьям в регби.

Регбийный арбитр Мария Климкина рассказала о том, как ее воспринимают в этой роли мужчины.

– В этом сезоне вы стали первой женщиной-арбитром в поле в мужском чемпионате России по регби. Чем этот матч отличался от других для вас — и в профессиональном, и в эмоциональном плане?

– Конечно, этот матч между «Металлургом» и «Локомотивом» был особенным. Несмотря на опыт работы на неофициальных тест-матчах и участие в тренировках РК «Красный Яр», официальный матч плей-офф чемпионата России – это другой уровень. Это уже не просто игра, а ответственность за историю.

Особые чувства добавляло и место проведения: матч проходил практически на моей родной земле, я из Прокопьевска. На трибунах были родители, а мой муж, Максим Климкин, работал комиссаром матча.

Когда я выходила на поле, было сильное внутреннее волнение и абсолютное понимание: я первая женщина-арбитр в поле на официальном мужском матче чемпионата России. Конечно, я переживала, потому что от моей работы зависел не только этот матч, но и то, увидят ли в будущем девушек в роли главных арбитров на мужских соревнованиях.

– Судье важно одновременно быть в постоянном контакте с игроками и сохранять профессиональную дистанцию. Как вы выстраиваете это общение на поле и за его пределами?

– Наверное, люди, которые не знают меня вне регби, часто думают, что я очень жесткая, требовательная, высокомерная, даже грубая. В «рубашке» судьи я действительно должна быть непоколебимой и максимально уверенной — без этого на поле просто нельзя. И игрокам иногда кажется, что такой я остаюсь и в жизни, но это совсем не так.

Хотелось бы, чтобы все понимали: на поле у нас исключительно деловые отношения «судья – игрок – тренер», а после финального свистка они могут быть приятельскими. Я всегда открыта к диалогу, готова объяснить решение, разобрать момент, подсказать, помочь. Уважение и контакт с игроками строятся именно на этом балансе: жесткость в игре и открытость вне ее.

– Женщина-арбитр в регби – до сих пор редкость даже на международном уровне. Как реагируют люди, когда впервые узнают, что вы судите матчи по регби?

– Реакции у людей бывают абсолютно разными. Кто-то сразу говорит, что это «не женское дело», а кто-то, наоборот, искренне восхищается. Люди, которые немного знакомы с регби, почти всегда добавляют, что увидеть женщину-арбитра – большая редкость. Я спокойно отношусь к любым реакциям. Для меня главное, чтобы обо мне судили не по полу, а по качеству работы на поле, – рассказала Климкина.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: РБ Спорт
судьи
Мария Климкина
logoЧемпионат России по регби
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Проект календаря российского регби на сезон-2026: Суперкубок в конце апреля, чемпионат России стартует в мае
26 декабря, 13:04
Федоров о детском регби: «Это проблема всего российского спорта: где-то лет до 15-16 у нас массовость огромная, а дальше просто провал»
26 декабря, 12:25
Федоров об окончании сотрудничества с PARI: «Титульный нейминг нашего чемпионата и Кубка пока свободен. Переговоры идут»
26 декабря, 12:12
Главные новости
United Rugby Championship. 8-й тур. «Глазго» обыграл «Эдинбург», «Ленстер» победил «Манстер» и другие результаты
27 декабря, 21:13
Проект календаря российского регби на сезон-2026: Суперкубок в конце апреля, чемпионат России стартует в мае
26 декабря, 13:04
Гендиректор Федерации регби России: «В ближайшее время подпишем договор сотрудничества с РФС, будем объединяться с футболом»
26 декабря, 12:33
Федоров о детском регби: «Это проблема всего российского спорта: где-то лет до 15-16 у нас массовость огромная, а дальше просто провал»
26 декабря, 12:25
Павел Федоров: «С точки зрения стоимости, Федерация регби России – одна из самых привлекательных для спонсоров»
26 декабря, 12:17
Федоров об окончании сотрудничества с PARI: «Титульный нейминг нашего чемпионата и Кубка пока свободен. Переговоры идут»
26 декабря, 12:12
Павел Фиц о «Красном Яре»: «В финальной части мы всегда начинаем сыпаться как команда. Не знаю, с чем это связано»
26 декабря, 12:03
Созонова о завершении карьеры: «Уже пару лет говорила супругу, что готова закончить. Но именно в этом году мы окончательно поняли: пора»
25 декабря, 06:58
Слабодкин о финале против «Стрелы-Ак Барс»: «Не хватило сыгранности, команда молодая. В новом сезоне все будет по-другому»
25 декабря, 06:40
Савелий Слабодкин: «В «Динамо» принято дебютную попытку отпраздновать танцем, я танцевал, есть очень забавные фотографии»
25 декабря, 06:35
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
11 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
26 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
7 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
26 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
7 ноября 2023, 17:34