Проект календаря российского регби на сезон-2026: Суперкубок в конце апреля, чемпионат России стартует в мае

Опубликован проект календаря российского регби на сезон-2026.

Федерация регби России (ФРР) опубликовала проект календаря на сезон 2026 года.

Проект календаря российских соревнований по регби

2026 год

Чемпионат России по регби-7, мужчины – с 3 апреля по 16 ноября

Чемпионат России по регби-7, женщины – с 17 апреля по 19 октября

Суперкубок России – 25 апреля

Чемпионат России, мужчины – с 1 мая по 18 октября

Кубок России, мужчины – 23-24 мая, 20-21 июня, 6 сентября

Кубок России по регби-7, женщины – с 12 по 15 июня, Москва

Матчи сборной России – 11 июля, 24 октября

Кубок России по регби-7, мужчины – с 24 по 27 июля, Москва

Полный календарь можно посмотреть здесь.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
