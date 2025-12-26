Проект календаря российского регби на сезон-2026: Суперкубок в конце апреля, чемпионат России стартует в мае
Опубликован проект календаря российского регби на сезон-2026.
Федерация регби России (ФРР) опубликовала проект календаря на сезон 2026 года.
Проект календаря российских соревнований по регби
2026 год
Чемпионат России по регби-7, мужчины – с 3 апреля по 16 ноября
Чемпионат России по регби-7, женщины – с 17 апреля по 19 октября
Суперкубок России – 25 апреля
Чемпионат России, мужчины – с 1 мая по 18 октября
Кубок России, мужчины – 23-24 мая, 20-21 июня, 6 сентября
Кубок России по регби-7, женщины – с 12 по 15 июня, Москва
Матчи сборной России – 11 июля, 24 октября
Кубок России по регби-7, мужчины – с 24 по 27 июля, Москва
Полный календарь можно посмотреть здесь.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
