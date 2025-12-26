  • Спортс
Гендиректор Федерации регби России: «В ближайшее время подпишем договор сотрудничества с РФС, будем объединяться с футболом»

В Федерации регби России рассказали о сотрудничестве с РФС.

Гендиректор Федерации регби России (ФРР) Павел Федоров сообщил, что организация будет сотрудничать с Российским футбольным союзом (РФС).

– Выдам вам такой маленький инсайд: в ближайшее время мы подпишем договор сотрудничества с РФС. Вы правильно сказали: мы большинство своих титульных событий проводим все-таки на футбольных полях – той же «ВТБ Арене».

Сейчас идет реконструкция стадиона «Торпедо» в Москве – и там изначально в проекте предусмотрены стаканы для регбийных ворот. У футбола сейчас популярность больше и ресурсов больше, так давайте, если вы строите футбольный стадион, заложим в проект стаканы под ворота регбийные – это позволяет в будущем стадион использовать совместно. Это правильный подход.

– Агрономы только ругаться, наверное, будут.

– На всех аренах, на которых мы играли, с агрономами достаточно большая работа была проведена. И вывод однозначный: мы портим поле не больше чем футболисты, а зачастую и меньше, поскольку основной момент, где портится поле, – это схватка.

А схватка – это стандарт, которого, в теории, может вообще за игру ни одного не быть. Подкаты футболистов, которые наиболее портят газон, происходят чаще. 

В общем, в ближайшее время будем объединяться с футболом. Продолжаем работу с гандболистами, сотрудничаем с Федерацией силового экстрима, Всероссийская федерация легкой атлетики также нам помогала – мы открыты к сотрудничеству, готовы и сами помочь кому-то, и любой помощи благодарны, – рассказал Федоров.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Legalbet
