  • Федоров о детском регби: «Это проблема всего российского спорта: где-то лет до 15-16 у нас массовость огромная, а дальше просто провал»
2

В Федерации регби России рассказали о развитии детского спорта .

Генеральный директор Федерации регби России (ФРР) Павел Федоров рассказал о развитии детского спорта.

– Михаил Дегтярев неоднократно говорил: дорогие друзья, РСФ – это массовый и детско-юношеский спорт в первую очередь. Не стоит ли пожертвовать теми же профессионалами и больше сконцентрироваться на детях и любителях?

– Жертвовать, конечно же, придется. Но на детях экономить нельзя, это наше будущее, это то, чем федерация должна заниматься – подготовкой резерва к международным соревнованиям, в которые, повторюсь, надеюсь, мы скоро вернемся.

На чемпионате России может быть какая-то экономия, но мы стараемся так подстроить календарь, чтобы все стало немножко дешевле для клубов. Делаем сдвоенные выезды, например. Я думаю, что наших основных соревнований – имиджевых, так сказать – сокращение коснуться не должно. 

Кстати, я бы на сто процентов не сказал, что министр спорта РФ говорил только про детский и массовый спорт. Абсолютно нет – на всех совещаниях он давал понять, что Фонд может спонсировать профессиональные соревнования, эта возможность прописана в законе.

Здесь, наверное, нужно время, чтобы понять и потребность федераций в этих средствах, и то, как механизм будет работать. Я не исключаю, что через полгода или, может быть, год мы вернемся к тому, что Спортивный фонд будет выделять какие-то средства и чемпионату России по регби, и другим профессиональным соревнованиям.

Лично мое мнение как генерального директора: эти средства могут понадобиться нам для возвращения на международную арену, потому что вот там будут сложные моменты и с логистикой, и с оплатой проживания, и другими расходами, которые будут очень серьезными.

– Что можно сказать об итогах года в работе Федерации регби на детско-юношеском и любительском уровнях?

– Если говорить о соревнованиях, которые не относятся к профессиональным, то у нас буквально четыре лиги. Это касается классического регби и регби-7, олимпийского вида.

Есть достаточное количество детских соревнований – это вся линейка подготовки резерва, начиная от так называемого мини-регби до 14 лет и дальше чемпионаты до 16, 17, 18, 19 и 20 лет. Это около 30 соревнований в год, если мы говорим обо всем, что выше мини-регби.

В мини-регби, где играют на полполя (так называемые «поперечники»), количество соревнований просто огромное – около 150 в год. Команд тоже очень большое количество. Вот мы проводим Кубок Соколова – в этом году сочинский финал собрал 32 команды этих самых «поперечников», а турнир до 20 лет собрал только восемь команд.

Это же вообще проблема всего российского спорта, не только регби: где-то лет до 15-16 у нас массовость огромная, превышает все мыслимые и немыслимые охваты. Но когда мы продвигаемся дальше, то просто провал. 

Но несмотря на это, количество наших детских соревнований с 2021 года увеличилось раза в три, – рассказал Федоров.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Legalbet
