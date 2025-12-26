  • Спортс
  • Павел Федоров: «С точки зрения стоимости, Федерация регби России – одна из самых привлекательных для спонсоров»
3

Гендиректор Федерации регби России рассказал о поиске спонсоров.

– Какова маркетинговая привлекательность Федерации регби, если смотреть не только на букмекеров? 

– Как я уже сказал, сейчас титульное спонсорство чемпионата России, Кубка России, Высшей лиги свободно, и поэтому мы ведем переговоры с различными компаниями. Не буду раскрывать их названия, но это не букмекеры.

Мы сотрудничаем более чем с 20 компаниями из разных сфер, и это, наверное, один из плюсов Федерации регби России: мы не зацикливаемся на одном титульном или генеральном спонсоре, у нас бюджет формируют многие партнеры, которые делают небольшой достаточно вклад – ну, по меркам других федераций спорта, – но за счет этого есть некая стабильность. 

Да, конечно, сейчас все сложнее и сложнее находить спонсоров – это правда. Но это связано с общеэкономической ситуацией не только в нашей стране, но и в мире. 

Отмечу, что в этих условиях стало интереснее работать с партнерами. Если раньше партнерство было больше имиджевое, то сейчас все уходит в коммерцию.

То есть мы уже можем оперировать какими-то цифрами, наш логотип стоит каких-то денег, и уже люди приходят к нам не только потому, что это присутствие, чтобы занять какую-то нишу, но и чтобы получить от нас возврат, захват аудитории, привлечь новую клиентскую базу. 

Конечно, присутствие в федеральном эфире – одна из самых важных заслуг ФРР. Это то, чего хотят спонсоры. На данный момент у нас есть договор с «Матч ТВ». В прошлом году мы раз в неделю как минимум показывали в федеральном эфире главные матчи тура.

Иногда получалось по два показывать, когда сетка позволяла и когда игры интересные были. Также плей-офф показали, ну и замечательный получился у нас кубковый финал.

Мы показали около 25 матчей за сезон. Суммарный охват составил примерно 22 миллиона человек. Рост по сравнению с 2024 годом – 5%, что неплохо. Средний охват аудитории именно на «Матч ТВ» был 1,1-1,2 миллиона человек. Финал Кубка России в этом году побил все рекорды – на «ВТБ Арене» мы собрали около 12 тысяч зрителей.

– Думаете, это поможет вам привлечь спонсоров? 

– Конечно. С точки зрения привлекательности и стоимости, наверное, Федерация регби – одна из самых привлекательных. Да, есть популярные виды спорта, такие как хоккей, футбол, баскетбол. Но и стоимость входа туда в 10 раз больше, чем в Федерацию регби России. При этом присутствие в телевизионном эфире, если сравнить с баскетболом тем же, у нас примерно одинаковое, – рассказал Федоров.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Legalbet
