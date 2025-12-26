Федоров об окончании сотрудничества с PARI: «Титульный нейминг нашего чемпионата и Кубка пока свободен. Переговоры идут»

В Федерации регби России объяснили, почему лишились спонсора.

Генеральный директор Федерации регби России Павел Федоров рассказал, почему чемпионат и Кубок страны лишились титульного спонсора.

– Начнем, наверное, с наиболее щекотливого вопроса – денег и спонсорства. Ваша федерация стала, вероятно, первой ласточкой в новых законодательных условиях: закончился контракт с букмекером, и сейчас у ФРР нет букмекерского спонсора.

– Да, все так. Мы заключили в 2022 году с PARI соглашение и три года упорно работали с этой компанией. Я думаю, что и им удалось что-то почерпнуть новое из нашего сотрудничества, и мы тоже много чего узнали. И по результатам телевизионных охватов, и общей популярности регби в России мы, думаю, пришли к успеху.

К сожалению, в связи с изменениями законодательства PARI приняла решение не продлевать наше сотрудничество, но в будущем мы будем разговаривать и с этой компанией, и с другими букмекерами, поскольку титульный нейминг нашего чемпионата и Кубка пока свободен. Переговоры идут.

– А вы обсуждали с PARI продление? Была ли компания готова продолжать сотрудничество?

– Да, конечно, обсуждали, но задолго до принятия закона – думаю, мы все понимаем, о каком законе идет речь. И условия тогда, когда мы обсуждали, были хуже, чем на данный момент. Еще не было поправки, которая изменила исчисление налогов – с букмекерской выручки на разницу между пополнениями и выплатами игрокам.

Вот тогда компания PARI, по моему мнению, и ушла от Федерации регби России. Да и не только от нас. Мы, может быть, и стали одними из первых, но точно не единственные пострадали от ухода букмекеров – не буду называть сейчас эти виды спорта.

Я решение букмекерских компаний полностью понимаю: ты не можешь планировать свой финансовый год, когда не знаешь, какие у тебя расходы. Это стандартная схема поведения, и мы тоже так делаем – когда не понимаем, какие у нас будут доходы и расходы, то лучше от чего-то отказаться. Репутация прежде всего.

Поэтому мы с PARI остались друзьями. Я думаю, что в будущем мы можем вернуться к разговору о титульном спонсорстве. Может быть, сможем сотрудничать в каких-то иных сферах – у нас много соревнований, проектов.

Но стоит отметить, что до начала чемпионата еще достаточно много времени, и все может измениться в любой момент.

– Букмекеры сейчас много говорят о том, что в новых условиях имиджевую составляющую маркетинга, узнаваемость, будут срезать.

– Может быть, это так. Понятно, что для PARI это больше имиджевая история была, чем зарабатывание денег. Хотя не скрою, что данные от ЕРАИ приходят, я слежу за ними и понимаю, кто и сколько на наши соревнования ставит. Цифры не буду раскрывать, но там достойно, достойно.

Самая главная заслуга компании PARI – да и других букмекеров, наверное, – в том, что когда мы заключали контракт, линии были не на все соревнования Федерации регби России. И за годы совместной работы мы эти линии расширили, и сейчас практически на все соревнования, кроме некоторых, которые совсем уж сложно отследить, они есть. Люди ставят на них, и, по данным ЕРАИ, это внушительные деньги.

– «Достойно», «внушительные деньги» — каков рост хотя бы в процентах по сравнению с тем же 2022-м? Понятно, что тогда и ЕРАИ только начинался.

– Всех данных у меня нет – мы не обладаем данными, сколько ставят на регби в целом. Есть же не только наши соревнования, но и достаточно большой пул международных. Там, я думаю, цифры сопоставимы, а может быть, и больше.

Но в отсутствие международки люди начали обращать больше внимания на внутренние чемпионаты. И это, наверное, заслуга наша с PARI, что люди стали ставить много на внутренние соревнования российские, а не только на зарубежные популярные.

Если говорить в цифрах, то, как я уже отмечал ранее, в связи с тем, что многих линий на соревнования федерации попросту не существовало, рост по сравнению с 2022 годом примерно в 6-7 раз, – рассказал Федоров.