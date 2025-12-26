  • Спортс
Павел Фиц о «Красном Яре»: «В финальной части мы всегда начинаем сыпаться как команда. Не знаю, с чем это связано»

Павел Фиц назвал причину неудачного сезона «Красного Яра».

Регбист «Красного Яра» Павел Фиц подвел итоги сезона.

Фиц был признан лучшим молодым регбистом России до 19 лет.

– Поздравляем с наградой, расскажите, каким получился для вас этот год?

– Я считаю, что этот год получился удачным в плане моей индивидуальной игры. Хотя, конечно, были моменты, которые не совсем получались. А как команда мы, конечно, недовольны своим результатом и будем стараться в следующем сезоне занять место повыше. 

– Насколько неожиданным было то, что в какой-то момент стали основным 13-м «Красного Яра»? Насколько готовы были играть на таком уровне?

– В прошлом сезоне я уже пробовал свои силы, только было немного шансов. В этом сезоне вышел на основную позицию, все меня поддерживали в команде, я поэтому и не переживал. У нас играет много молодежи, и это нас сплачивает. Мы чувствуем силу друг друга.

– В этом сезоне гораздо чаще играли вместе с братом – какие от этого впечатления – когда на самом высоком уровне в России играете с братом? Есть ли у вас какие-то заготовки из детства, хитрости?

– Мы с братом вместе всю жизнь тренировались, сейчас вместе играем во взрослой команде «Красного Яра» – это очень круто. Комбинаций каких-то нет, но друг друга хорошо чувствуем. Или он мне пас отдаст, и я прорву линию обороны, или я подкину ему, он прорвет. Он чувствует, что я могу сделать и предугадывает, и также я могу. 

– Самый яркий матч сезона для вас против «Стрелы-Ак Барс» в полуфинале? В той игре вы занесли самую красивую попытку сезона с тремя захватами подряд и рывком в зачетку.

– Моя попытка собрала очень много просмотров во всех соцсетях, я даже был удивлен, на самом деле. Не знаю, как это выглядело на трансляции, но на последних пяти метрах у меня уже кончились силы – бежать не мог, просто полз.

А эмоции, конечно, были крутые. Потом получилось ещё и вторую попытку положить, оформить дубль, и мы вернулись в эту игру. Уже даже начали вести в счете, потом опять обидно пропустили и проиграли.

– Как так получилось трижды захватить?

– Игроки мне сами попались, я особо не искал захваты, просто отработал свой момент до конца вместе с Анеле Лунгисой. Я люблю играть в защите, наш тренер Максим Николаевич Киселев еще в детстве постоянно ставил нам упражнения на защиту, чтобы мы просто не пропускали соперника в свою зачетку.

Он говорил, что если мы будем хорошо защищаться, то счет будет уже минимум 0:0. Значит, мы уже не проиграем. Всегда в наших командах в «Красном Яре» была очень цепкая защита.

– «Красный Яр шел очень бодро, но в итоге команда оказалась вне медального зачета. В чем видишь основные причины?

– Тяжело сказать, в финальной части мы всегда начинаем сыпаться как команда. Не знаю, с чем это связано. Может, усталость накопилась под конец сезона, плюс было много травмированных. Александр Ильин и Роман Ходин еще в начале года получили серьезные травмы и выбыли до конца сезона.

Не считая молодежь, у нас команда очень опытная, и все игроки высокого класса. Поэтому не сказал бы, что опыта не хватило.

– Какие планы у Павла Фица в следующем сезоне?

– Играть и выкладываться в каждом матче, чтобы приносить пользу команде. Конечно, хочется взять с нашей командой чемпионство. «Стрела-Ак Барс» в этом году забрала все кубки – это топ-уровень, к которому мы должны стремиться – выиграть все в России, – рассказал Фиц.

