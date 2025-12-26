  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • United Rugby Championship. 8-й тур. «Кардифф» сыграет с «Дрэгонс», «Скарлетс» встретятся с «Оспрейс» и другие матчи
1

United Rugby Championship. 8-й тур. «Кардифф» сыграет с «Дрэгонс», «Скарлетс» встретятся с «Оспрейс» и другие матчи

«Кардифф» сыграет с «Дрэгонс» в восьмом туре United Rugby Championship.

С 26 по 27 декабря пройдут матчи восьмого тура United Rugby Championship.

United Rugby Championship

8-й тур

26 декабря

Кардифф Блюз – Дрэгонс – 18.00

Скарлетс – Оспрейс – 20.30

27 декабря

Буллс – Стормерс – 16.00

Лайонс – Шаркс – 16.00

Дзебре – Бенеттон – 17.00

Эдинбург – Глазго – 18.00

Коннахт – Ольстер – 20.30

Манстер – Ленстер – 22.45

Турнирное положение: Стормерс – 31 очко (7 игр), Манстер – 28 (7), Кардифф Блюз – 26 (7), Глазго – 24 (7), Ольстер – 22 (6), Ленстер – 20 (7), Лайонс – 17 (7), Буллс – 15 (7), Коннахт – 14 (6), Бенеттон – 13 (7), Эдинбург – 13 (6), Шаркс – 12 (7), Дзебре – 11 (7), Дрэгонс – 9 (7), Скарлетс – 8 (6), Оспрейс – 8 (7). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoОспрейс
logoБенеттон Тревизо
результаты
logoОльстер
United Rugby Championship
logoМанстер
logoКоннахт
logoСтормерс (Вестерн Провинс)
logoШаркс
logoБуллс
logoДзебре
logoГлазго Уорриорс
logoЛенстер
logoЭдинбург
logoЛайонс
Ньюпорт Гвент Дрэгонс
logoКардифф Блюз
logoЛланелли Скарлетс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
United Rugby Championship. 7-й тур. «Стормерс» обыграли «Лайонс», «Дрэгонс» победили «Коннахт», другие результаты
20 декабря, 22:25
Кубок чемпионов по регби. «Тулон» обыграл «Бат», «Нортгемптон» разгромил «Буллс», другие результаты
14 декабря, 17:47
Кубок чемпионов по регби. «Сексьон Палуаз» уступил «Нортгемптону», «Тулуза» обыграла «Шаркс» и другие результаты
7 декабря, 19:40
Главные новости
Проект календаря российского регби на сезон-2026: Суперкубок в конце апреля, чемпионат России стартует в мае
сегодня, 13:04
Гендиректор Федерации регби России: «В ближайшее время подпишем договор сотрудничества с РФС, будем объединяться с футболом»
сегодня, 12:33
Федоров о детском регби: «Это проблема всего российского спорта: где-то лет до 15-16 у нас массовость огромная, а дальше просто провал»
сегодня, 12:25
Павел Федоров: «С точки зрения стоимости, Федерация регби России – одна из самых привлекательных для спонсоров»
сегодня, 12:17
Федоров об окончании сотрудничества с PARI: «Титульный нейминг нашего чемпионата и Кубка пока свободен. Переговоры идут»
сегодня, 12:12
Павел Фиц о «Красном Яре»: «В финальной части мы всегда начинаем сыпаться как команда. Не знаю, с чем это связано»
сегодня, 12:03
Созонова о завершении карьеры: «Уже пару лет говорила супругу, что готова закончить. Но именно в этом году мы окончательно поняли: пора»
вчера, 06:58
Слабодкин о финале против «Стрелы-Ак Барс»: «Не хватило сыгранности, команда молодая. В новом сезоне все будет по-другому»
вчера, 06:40
Савелий Слабодкин: «В «Динамо» принято дебютную попытку отпраздновать танцем, я танцевал, есть очень забавные фотографии»
вчера, 06:35
Чемпион Высшей лиги по регби-2025 «Химик» не выступит в новом сезоне из-за проблем с финансами
23 декабря, 10:21
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
11 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
26 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
7 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
26 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
7 ноября 2023, 17:34