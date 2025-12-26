United Rugby Championship. 8-й тур. «Кардифф» сыграет с «Дрэгонс», «Скарлетс» встретятся с «Оспрейс» и другие матчи
«Кардифф» сыграет с «Дрэгонс» в восьмом туре United Rugby Championship.
С 26 по 27 декабря пройдут матчи восьмого тура United Rugby Championship.
United Rugby Championship
8-й тур
26 декабря
Кардифф Блюз – Дрэгонс – 18.00
Скарлетс – Оспрейс – 20.30
27 декабря
Буллс – Стормерс – 16.00
Лайонс – Шаркс – 16.00
Дзебре – Бенеттон – 17.00
Эдинбург – Глазго – 18.00
Коннахт – Ольстер – 20.30
Манстер – Ленстер – 22.45
Турнирное положение: Стормерс – 31 очко (7 игр), Манстер – 28 (7), Кардифф Блюз – 26 (7), Глазго – 24 (7), Ольстер – 22 (6), Ленстер – 20 (7), Лайонс – 17 (7), Буллс – 15 (7), Коннахт – 14 (6), Бенеттон – 13 (7), Эдинбург – 13 (6), Шаркс – 12 (7), Дзебре – 11 (7), Дрэгонс – 9 (7), Скарлетс – 8 (6), Оспрейс – 8 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
