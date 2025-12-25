Созонова о завершении карьеры: «Уже пару лет говорила супругу, что готова закончить. Но именно в этом году мы окончательно поняли: пора»

Созонова рассказала, почему решила уйти из спорта.

Капитан регбийного ЦСКА Надежда Созонова рассказала, почему завершила карьеру после сезона.

– Вы – многократная чемпионка Европы, победительница Универсиады и участница Олимпийских игр. Оглядываясь на карьеру, какое событие вы считаете для себя самым важным – не обязательно самым титульным, а самым значимым лично?

– Моя спортивная карьера, я считаю, сложилась очень хорошо. За это время было много ярких и значимых для меня событий: и первое чемпионство Европы, и победы на Универсиаде, и, конечно же, квалификация на Олимпийские игры и само участие в Олимпиаде. Все это бесценно и до сих пор вызывает у меня определенный трепет в душе.

Но, наверное, самым значимым событием в своей жизни я все-таки считаю то, что нашла своего человека – любимого мужа, с которым создала крепкую, дружную семью. Очень многих побед, возможно, просто не случилось, если бы у меня не было такой поддержки в лице Влада и нашего сыночка. Поэтому мое главное достижение – это именно семья.

И еще один момент, который для меня очень ценен. Несмотря на то, что время идет, меняются поколения, появляются новые герои и кумиры, ко мне до сих пор подходят молодые девчонки, говорят, что видели мои игры, брали с меня пример, рады встретиться и пообщаться вживую. Это невероятно приятно.

Думаю, любой профессиональный спортсмен в итоге работает именно ради этого – чтобы подрастающее поколение смотрело, брало правильный пример, не бросало свой путь и стремилось становиться лучше.

– Сегодня вы вновь получаете награду «Лучший игрок года среди женщин». Что для вас значит это признание сейчас – уже на финише карьеры?

– Это не первая моя индивидуальная награда. В 2015 году я была номинирована на премию World Rugby как игрок года в регби-7 среди женщин. В том же году по версии журнала Scrumqueens стала лучшим игроком, а позже, в 2019-м, этот же журнал включил меня в сборную десятилетия. В 2015 году Федерация регби России впервые признала меня лучшей регбисткой страны.

И вот сейчас, спустя десять лет, я снова получаю награду лучшего игрока. Кажется, что это большой промежуток времени, но от этого не менее приятно. Для меня это, скорее, дань уважения моему спортивному пути и тем заслугам, которые были за эти годы. Это очень ценно. Такая, знаете, вишенка на торте, которая будет греть душу. Спасибо большое!

– В этом году после Магнит чемпионата России по регби-7 вы объявили о завершении карьеры. При этом у вас уже был опыт возвращения в большой спорт после рождения сына. Что стало решающим фактором именно сейчас – спортивным, жизненным или внутренним?

– Решение завершить игровую карьеру было принято не спонтанно. Честно говоря, я уже пару лет говорила супругу, что в принципе готова закончить профессиональный путь. Но именно в этом году мы окончательно поняли: да, наверное, пора.

Было много факторов – травмы, усталость, плюс наш ребенок пошел в первый класс. Мы также планировали второго ребенка, и в итоге вся совокупность этих жизненных и спортивных обстоятельств привела к осознанному решению.

Я всегда придерживалась мнения, что если спортсмен публично объявляет о завершении карьеры, то дороги назад уже нет. Возвращаться через полгода или год на профессиональный уровень – для меня это странно.

Я долго вынашивала это решение, чтобы быть к нему полностью готовой и чтобы меня не тянуло обратно на поле – бежать, заносить попытки, бороться за медали. И когда я поняла, что этот этап пройден и в спортивном, и в жизненном плане, стало ясно: решение правильное и окончательное, – рассказала Созонова.