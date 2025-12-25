Слабодкин о финале против «Стрелы-Ак Барс»: «Не хватило сыгранности, команда молодая. В новом сезоне все будет по-другому»

Слабодкин объяснил, почему «Динамо» проиграло «Стреле-Ак Барс» в финале ЧР.

Регбист «Динамо» Савелий Слабодкин объяснил, почему команда уступила «Стреле-Ак Барс» в финале чемпионата России.

– Можно ли сказать, что по ходу сезона задачи «Динамо» менялись? Как, в целом, воспринимали в команде свое поступательное движение вверх? Была ли эйфория?

– Конечно, эйфория была на протяжении долгого времени. Когда мы зашли в топ-4 и двигались дальше. Цель была изначально зайти в четверку сильнейших, но после того, как мы выиграли свой первый полуфинальный матч на «ВТБ-Арене» у «Енисея-СТМ», тренерский штаб сказал, что отступать некуда, движемся только к финалу. Цель была – занять первое место.

– Насколько обидным получился финал против «Стрелы-Ак Барс»?

– Сначала это был непонятный матч. Каждый игрок притирался друг к другу. «Динамо» начало эту игру не так хорошо, а «Стрела-Ак Барс» воспользовалась своими моментами.

В перерыве тренерский штаб с нами поговорил, начали навязывать свое регби, начали догонять. Чуть-чуть не повезло, в конце матча держали мяч очень долго. Гоняли его по краям, я думал «лишь бы никто не потерял мяч». И все-таки допустили ошибку.

«Стрела-Ак Барс» уже прошла период, когда им не хватало опыта, теперь они берут трофей за трофеем. Но я не могу сказать, что мы команда без опыта. Не хватило сыгранности, команда молодая, много новичков пришло по ходу сезона. Мало времени было сыграться. Думаю, что в новом сезоне все будет по-другому. Ну и есть команды, с которыми нам играть всегда сложно – как раз «Стрела-Ак Барс», одна из таких.

– Какие планы на новый сезон у Савелия Слабодкина?

– В первую очередь, восстановить свое здоровье, набрать мышечную массу, выходить на поле и закрепиться в основе. Думаю, что нужно это делать каждый сезон, особенно, учитывая, что команда меняется и усиливается. Ни в коем случае нельзя расслабляться, – рассказал Слабодкин.