Савелий Слабодкин: «В «Динамо» принято дебютную попытку отпраздновать танцем, я танцевал, есть очень забавные фотографии»

Регбист «Динамо» Савелий Слабодкин рассказал о дебютном сезоне в основе.

Регбист «Динамо» Савелий Слабодкин рассказал о дебютном сезоне в основном составе команды.

– Год назад беседовали с вами, тогда вы победили в номинации «Лучший регбист до 19 лет». Сейчас поднялись на ступеньку выше. Каким этот год получился для Савелия Слабодкина?

– Если честно, этот год не могу назвать прорывным. Сам, конечно, выступил в чемпионате России, что по регби-7, что по регби. Но чего-то сверхъестественного не делал, просто выполнял свою работу.

Впечатления смешанные. Начал не так, нужно было привыкнуть и освоиться. К концу сезона раскрепостился и не допускал ошибок. Кайфанул от сезона, если честно. Перешел с молодежного уровня, тренировался и играл в одной команде с мастерами. Понял некоторые важные аспекты для игры на своей позиции. Получил необходимый опыт, которого мне не хватало в молодежке.

– Играли против всех команд, лучших регбистов страны, в чем принципиальная разница, насколько ты почувствовал, что готов полноценно рубиться с этими ребятами на одном уровне?

– Сразу после первой игры ко мне подошел тренер и спросил «ну как оно?». Я сказал, что так же, как в молодежке. В шутку, конечно! Уровень различается и игроками, и индивидуальными качествами. С первого матча я был полностью готов физически, за это спасибо тренерскому штабу молодёжной команды. Всё получилось вроде здорово.

– Ты второй по игровому времени в «Динамо» после Болдуина Хансена в этом сезоне. Как так получилось, что вчерашний юниор стал максимально основным игроком?

– Могу сказать, что тренерский штаб доверял мне. По физическим кондициям сезон дался тяжело, очень часто болел. Возникали небольшие проблемы со здоровьем, но думаю, что в новый сезон ворвусь уже с новыми силами. Не скажу, что уж с температурой, но были матчи, когда я выходил с больным горлом. В Кубке России по регби-7, например, не смог принять участие из-за болезни.

– Пока занести удалось лишь однажды — в игре против «Металлурга», запомнил ту попытку?

– Эмоции были очень радостные. Помню, сразу после попытки подбежали ребята, и я улыбался еще очень долго. После игры у нас в команде принято дебютную попытку отпраздновать танцем, я танцевал, есть очень забавные фотографии.

Хотелось бы больше попыток, но я работаю не на них, а для того, чтобы команде было легче заносить. Выйдя с уровня молодежки, я понял, что не важно сколько ты занесешь попыток, а важнее все-таки победа. В элитном дивизионе это точно так. Да и не факт, что весь матч пройдет исключительно на попытках, – рассказал Слабодкин.

