  1. Спортс
  2. Гребля
  3. Новости

  4. Российские гребцы пропускают юниорский ЧМ в Канаде из-за ситуации с визами

0
Российские гребцы пропускают юниорский ЧМ в Канаде из-за ситуации с визами
Российские гребцы пропускают первенство мира в Канаде из-за ситуации с визами.

Российские байдарочники и каноисты пропустят юниорский чемпионат мира в канадском Галифаксе из-за сложностей в получении въездных виз.

Об этом сообщили в Федерации каноэ России. Соревнования проходят с 1 по 5 июля.

«Российские спортсмены вынуждены пропустить юниорский и молодежный чемпионат мира в Канаде. Канадцы дали визы только несовершеннолетним спортсменам, которых в сегодняшней сложной ситуации мы не можем отпустить на соревнования без сопровождения взрослых. Тренеры, а также спортсмены молодежного состава продолжают находиться в режиме ожидания виз несмотря на то, что первенство мира уже началось», – рассказали в федерации.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
отстранение и возвращение России
Федерация каноэ России (ФКР)
юниорская сборная России
юниорская сборная России жен

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Очень удобно: вроде и допустили, но визу не дают.
ОтветСергей Павлов
Очень удобно: вроде и допустили, но визу не дают.
Да так будет во всех видах спорта куда наших допустили
ОтветИгорь_1116408817
Да так будет во всех видах спорта куда наших допустили
Надо было на ЧМ 18 тоже никому визы не давать
Так бы чемпионами стали
Да это так и будет - кто-то визу не даст, кто-то флаг-гимн заставит убрать и наши снимаются, а МОК и федерации эта тихая травля вполне устраивает...
Вот вам и мирная дружелюбная Канада
ОтветKonstantin_ZV
Вот вам и мирная дружелюбная Канада
Мирная и дружелюбная она только для бандеровцев и прочих друзей Третьего Рейха
ОтветKonstantin_ZV
Вот вам и мирная дружелюбная Канада
когда она мирной и дружелюбной то была?
Читайте новости гребли в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Журова о невыдаче виз гребцам: «Соревнования из Польши нужно переносить. Есть страны, которые продолжают вредить, несмотря на допуск от международной федерации»
вчера, 15:39
Российские гребцы-слаломисты получили визы в США для участия в чемпионате мира
вчера, 15:02
Свищев о невыдаче виз гребцам-юниорам: «Считаю, что надо забрать эти соревнования у поляков и провести в другом месте. Например, в России»
вчера, 14:40
Российские гребцы-слаломисты не смогут выступить на юниорском и молодежном первенстве мира в Польше из-за невыдачи виз
вчера, 12:08
Участника трех Олимпиад арестовали в Вашингтоне за вандализм: он трогал покрытие в бассейне Зеркального пруда
22 июня, 17:57
Польская федерация каноэ не возражает против участия нейтральных спортсменов из России в чемпионате мира
18 июня, 13:18
🥈 Россиянин Смирнов завоевал серебро на этапе Кубка мира по гребному слалому
14 июня, 17:35
🥇🥈 Петров и Штыль победили на чемпионате Европы в гребле на каноэ, Коровашков завоевал серебро
14 июня, 14:24
🥇🥈 Свинарев завоевал золото на чемпионате Европы в гребле на каноэ, у Петрова – серебро
13 июня, 14:54
Все российские спортсмены, заявленные на чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ, получили шенгенские визы
10 июня, 10:20
Ко всем новостям
Последние новости
Российские гребцы еще не получили визы для участия в Кубке мира в Швейцарии
9 июня 2025, 11:55
Олимпийская чемпионка по гребле Мария Шубина скончалась в возрасте 94 лет
22 апреля 2025, 12:12
Сергей Папуш: «Сборная по гребному слалому вышла на новый уровень, который, конечно, трудно оценить из-за отсутствия международных стартов»
2 ноября 2024, 11:50
Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Вячеслав Иванов
5 августа 2024, 19:51
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Владимир Ешинов
30 июля 2024, 13:56
Чемпионат России по гребному спорту пройдет в Москве во время Олимпиады-2024
10 июня 2024, 23:49
Российский гребец Алексей Шишкин дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил
14 октября 2023, 10:35
Россиян не допустили на ЧМ по марафонской гребле в Дании из соображений безопасности
1 сентября 2023, 23:45
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс
31 августа 2023, 23:57
Спортсмены из Китая, Ирана, Узбекистана и Беларуси примут участие в регате в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
20 июля 2023, 11:14