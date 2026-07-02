Российские гребцы пропускают юниорский ЧМ в Канаде из-за ситуации с визами

Российские гребцы пропускают первенство мира в Канаде из-за ситуации с визами.

Российские байдарочники и каноисты пропустят юниорский чемпионат мира в канадском Галифаксе из-за сложностей в получении въездных виз.

Об этом сообщили в Федерации каноэ России. Соревнования проходят с 1 по 5 июля.

«Российские спортсмены вынуждены пропустить юниорский и молодежный чемпионат мира в Канаде. Канадцы дали визы только несовершеннолетним спортсменам, которых в сегодняшней сложной ситуации мы не можем отпустить на соревнования без сопровождения взрослых. Тренеры, а также спортсмены молодежного состава продолжают находиться в режиме ожидания виз несмотря на то, что первенство мира уже началось», – рассказали в федерации.