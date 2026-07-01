Российские гребцы-слаломисты не смогут выступить на юниорском и молодежном первенстве мира в Польше из-за невыдачи виз

Российские гребцы не смогут въехать в Польшу для участия в первенстве мира.

Российские гребцы-слаломисты пропустят юниорское и молодежное первенство мира в Польше.

Турнир пройдет в Кракове с 30 июня по 5 июля. Российские спортсмены не смогут въехать в страну проведения соревнований, сообщил главный тренер сборной РФ Максим Образцов.

«В Польше уже давно законодательно прописано, что они не выдают визы российским гражданам. Мы понимали эту ситуацию и пытались сделать въездные визы через третьи страны, запросив, например, приглашения у венгров, словенцев, немцев.

Но они не дали нам такие приглашения, документы предполагали только въезд в их страну. Поэтому мы по не зависящим от нас причинам не участвуем в соревнованиях в Польше», – сказал Образцов.

Международная федерация каноэ (ICF) допускает россиян к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.